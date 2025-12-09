Aditya Thackeray: ‘ते’ २२ आमदार मुख्यमंत्र्यांच्या इशाऱ्यावर नाचतात; आदित्य ठाकरे यांचा सत्ताधारी पक्षात फुटीचा दावा

तुषार पिल्लेवान नागपूर : हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर नागपुरात राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी सत्ताधारी पक्षावर विधानभवन परिसरात माध्यमांशी बोलताना सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला..यावेळी त्यांनी सत्ताधारी पक्षातील फुटीचा दावा करत २२ आमदार मुख्यमंत्र्यांच्या गळाला लागल्याचा आरोप त्यांनी केला. ते म्हणाले, ‘‘या आमदारांना हवा तसा निधी मिळत आहे. त्यांनी सांगितले तशी कामे मंजूर होतात, मुख्यमंत्र्यांच्या एका इशाऱ्यावर ते उड्या मारतात,’’ असा टोला त्यांनी लगावला..विरोधी पक्षनेता पदाच्या नियुक्तीवरून सुरू असलेल्या चर्चांचा उल्लेख करताना ते म्हणाले, ‘‘सरकारमध्येच दोन विरोधी पक्षनेते तयार होत नाहीत का, असा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांना पडला असेल. आम्ही विरोधी पक्षनेत्याच्या नावाबाबत पाठविलेल्या प्रस्तावात कोणताही बदल नाही आणि पसरवली जाणारी बातमी ही कोणी, केव्हा आणि का पेरली याची आम्हाला पूर्ण माहिती आहे, ’’ असे ते म्हणाले..विकासकामाच्या नावावर होत असलेल्या पर्यावरण हानीवर बोलताना ते म्हणाले, की नाशिकमध्ये तपोवन, नागपूरमध्ये अजनी वन, मुंबईत संजय गांधी उद्यानामध्ये मविआच्या काळात पर्यावरण वाचले होते. ते आता उद्ध्वस्त करण्याच्या मागे सरकार लागले आहे. सरकार विकासाच्या नावावर पर्यावरणाचा विनाश करीत असल्याची टिकाही त्यांनी केली. अधिवेशनाचा कालावधी कमी झाला आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या आहे. शहरांची वाट लागत आहे. धोरणांवर चर्चा होत नाही. सरकार अधिवेशनाबाबत गंभीर नाही,’’ असा घणाघातही आदित्य ठाकरे यांनी केला..‘त्या’ पिशव्यांत कोणता आनंदाचा शिधा?‘इंडिगो’च्या विमानांच्या गोंधळावरुन मुख्यमंत्र्यांना टोला लगावीत आदित्य ठाकरे म्हणाले, की स्वत: मुख्यमंत्री चार्टर्ड विमानाने नागपुरात आले. त्यांचे विमान दोनदा मुंबईला गेले. तिथून इतरांना घेऊन आले. दोन्ही उपमुख्यमंत्री चार्टर्ड विमानाने आले. आज काही आमदार चार्टर्ड विमानाने आले. सध्या ज्या नगरपंचायत निवडणुका सुरू आहेत, त्यात मुख्यमंत्री व दोन उपमुख्यमंत्री हे हेलिकॉप्टरने फिरताहेत..'ईश्वरपूर नामांतराची १७२ वर्षांची मागणी आम्ही पूर्ण करून नागरिकांच्या भावनांचा आदर केला'; प्रचारसभेत काय म्हणाले CM फडणवीस?.यापैकी एका उपमुख्यमंत्र्यांच्या गावी जायला रस्ता नाही. मात्र दोन हेलिकॉप्टर गावात जातात. हेलिकॉप्टरमधून ज्या पिशव्या घेऊन फिरताहेत, त्यात कोणता ‘आनंदाचा शिधा’ आहे? तीन तासांच्या प्रचारात ‘आनंदाचा शिधा’ घेऊन जातात आणि वाटतात, असे सांगत आदित्य ठाकरे यांनी नाव न घेता उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर निशाणा साधला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.