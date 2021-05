दिलासादायक चित्र : दोन महिन्यांनंतर कोरोनाबाधितांची टक्केवारी घसरली

नागपूर : दोन महिन्यांपासून बाधितांच्या वाढत्या संख्येने नागपूरकरांच्या जिवाला घोर लागला होता. दोन महिन्यांनी चाचण्यांच्या तुलनेत बाधितांच्या टक्केवारीचा आलेख खाली (corona patient) आल्याने दिलासादायक चित्र आहे. मागील ३० एप्रिल ते ६ मे या आठवड्यात बाधितांची टक्केवारी १८.०६ असून ५ ते ११ मार्च या आठवड्यातही हीच टक्केवारी होती. (After two months the percentage of coronaviruses dropped)

दोन महिन्यांत नागरिकांनी कोरोनाचे रौद्ररूप अनुभवले. बाधितांना बेड, ऑक्सिजन, औषधही मिळेनासे झाले होते. अनेक कुटुंब कोरोनाच्या कवेत आले. अनेकांनी कोरोनाशी मुकाबला करत त्यावर मात केली. पण कोरोनाने खऱ्या अर्थाने १२ मार्चपासून उग्ररूप धारण केल्याचे महापालिकेने दिलेल्या आकडेवारीतून दिसून येत आहे. ५ ते ११ मार्च या आठवड्यात ४८ हजार १६१ कोरोना चाचण्या करण्यात आल्या. यातील ८ हजार ७०० जण बाधित आढळून आले होते. बाधितांची ही टक्केवारी १८.०६ अशी होती. त्यानंतर मात्र प्रत्येक आठवड्यात बाधितांच्या टक्केवारीचा आलेख वाढतच गेला.

हेही वाचा: कायद्यात सुधारणेची गरज; मराठा आरक्षण गेले, ओबीसी धोक्यात!

१६ ते २२ एप्रिल या आठवड्यात तर सर्वाधिक ३१.२५ बाधितांची टक्केवारी होती. त्यानंतरच्या २३ ते २९ एप्रिल या आठवड्यात बाधितांची टक्केवारी २४.३१ पर्यंत खाली आली. मागील ३० एप्रिल ते ६ मे या आठवड्यात ही टक्केवारी १८.०६ पर्यंत खाली आली असून कोरोनामुक्त झालेल्यांची संख्याही वाढली. त्यामुळे आशादायक चित्र असून योग्य सावधगिरी बाळगल्यास कोरोनावर नियंत्रण शक्य असल्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहे.

नागरिकांची सतर्कता

गेल्या सात आठवड्यात कोरोनाच्या कहरामुळे नागरिकांत भीती निर्माण झाली होती. यातूनच कोरोना होऊ नये यासाठी नागरिकांनी घरातून कमीत कमी वेळेस बाहेर पडणे, मास्कचा वापर, गर्दीचे ठिकाण टाळणे, अशा उपाययोजनांवर भर दिला. त्यामुळे मागील आठवड्यापासून चाचण्यांच्या तुलनेत बाधितांची संख्या कमी झाल्याचे समजते.

आठवडनिहाय चाचण्या व बाधित

आठवडा चाचण्या बाधित टक्केवारी

५ ते ११ मार्च ४८,१६१ ८,७०० १८.०६

१२ ते १८ मार्च ६४,९०३ १५,६७५ २४.१५

१९ ते २५ मार्च ७५,१९९ १८,९३३ २५.१८

२६ मार्च ते १ एप्रिल ६८,२५२ १५,६८३ २२.९७

२ ते ८ एप्रिल ७३,२५३ २०,७३२ २८.३०

९ ते १५ एप्रिल ९७,०५७ २७,५२३ २८.३६

१६ ते २२ एप्रिल १,०४,४६० ३२,६४६ ३१.२५

२३ ते २९ एप्रिल १,२३,४३४ ३०,००३ २४.३१

३० एप्रिल ते ६ मे १,१०,६०२ १९,९७७ १८.०६

(After two months the percentage of coronaviruses dropped)