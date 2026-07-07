नागपूर

Nagpur Crime : ‘एआय’ तंत्रज्ञानाने शोधला निर्घृण मारेकरी; वृद्धेवरील अत्याचार व खुनाचा झाला उलगडा

ग्रामीण पोलिसांनी पाटणसावंगी परिसरातील भटक्या अज्ञात वृद्धेवरील अत्याचार आणि निर्घृण हत्येचा केला उलगडा.
crime

crime

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर - ग्रामीण पोलिसांनी पाटणसावंगी परिसरातील भटक्या अज्ञात वृद्धेवरील अत्याचार आणि निर्घृण हत्येचा उलगडा केला आहे. ‘एआय’ तंत्रज्ञान, सीसीटीव्ही आणि चिप्सच्या पाकिटाच्या तुकड्यावरून आरोपी सुधाकर दादाराव मंडपे (४८) याला अटक करण्यात आल्याची माहिती ग्रामीण पोलिस अधीक्षक हर्ष पोद्दार यांनी मंगळवारी पत्रपरिषदेत दिली.

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