Success Story: AIIMS च्या डॉक्टरांचा चमत्कार! २ वर्षांनंतर युवतीच्या घशाखाली उतरला सुखाचा घास; १० तासांची शस्त्रक्रिया ठरली यशस्वी

Health News in Marathi: दोन वर्षांपासून २३ वर्षीय युवती घास गिळू शकत नव्हती. अन्नाचा घास घेतला की, असह्य वेदना व्हायच्या. द्रव पदार्थाचे सेवन ट्यूबद्वारे करावे लागत होते. गुंतागुंत वाढत जाऊन जीवघेणी परिस्थिती निर्माण झाली. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेतील (एम्स) डॉक्टरांनी यशस्वी शस्त्रक्रिया करीत तिला नवजीवन दिले. .दोन वर्षांपूर्वी २०२४ मध्ये या युवतीने चुकून रासायनिक द्रव्य प्राशन केले. यामुळे अन्ननलिका व वरचा पचनमार्ग गंभीररीत्या जळाला होता. कालांतराने तिला घास गिळता येत नव्हता, अगदी लाळ गिळतानाही त्रास व्हायचा. शरीराला पोषणासाठी गॅस्ट्रोस्टोमी व फिडिंग जेजुनोस्टोमी ट्यूबचा आधार घ्यावा लागला. वजन वाढीनंतर १२ जानेवारीला तिच्यावर १० तासांची जटिल पुनर्रचना शस्त्रक्रिया करण्यात आली. डॉ. मोहन सुंदरम, डॉ. निर्झर, डॉ. किरण (ईएनटी) व डॉ. राघवेंद्र यांच्या पथकाने ही शस्त्रक्रिया केली. .Cosmetic Surgery After Cancer: ७८ वर्षीय वृद्ध महिलेला नवे जीवदान; कर्करोगाची गाठ काढून यशस्वी प्लॅस्टिक सर्जरी.नातेवाईकांनी मानले डॉक्टरांचे आभार छातीतील उरोस्थीखाली मार्ग तयार करून अन्ननलिकेऐवजी मोठ्या आतड्याचा भाग प्रत्यारोपित करण्यात आला. ४ महत्त्वाच्या अॅनास्टोमोसिसद्वारे पचनमार्ग पुन्हा जोडला गेला. महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत मोफत उपचार झाले. भूलतज्ज्ञ डॉ. भुवनेश्वरी व आयसीयू प्रमुख डॉ. सुचेता यांच्या देखरेखीखाली शस्त्रक्रियेनंतरची काळजी घेण्यात आली. शस्त्रक्रियेनंतर पाचव्या दिवशी युवतीने दोन वर्षांनंतर पहिल्यांदा केळी खाल्ली. वजन आणखी दोन किलोने वाढले असून प्रकृती स्थिर आहे. घास गिळल्यानंतर नातेवाईकांनी दोन्ही हात जोडून डॉक्टरांचे आभार मानले. कार्यकारी संचालक डॉ. प्रशांत जोशी यांनी शल्य गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट विभागातील शस्त्रक्रिया करणाऱ्या पथकाचे तसेच वजन वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या पथकाचे अभिनंदन केले. .Oral cancer surgery: सुपर स्पेशालिटीतील तज्ज्ञांचे प्रयत्न फळाला; जिभेच्या प्रगत कर्करोगावर यशस्वी शस्त्रक्रिया.वजन केवळ १४ किलोयुवती मे महिन्यात एम्समध्ये दाखल झाली, त्यावेळी तिचे वजन केवळ १४ किलो होते, तर बॉडी मास इंडेक्स ५.५ अशा धोकादायक पातळीवर घसरला होता. एम्समध्ये उपचार सुरू झाल्यानंतर ८ महिन्यांत पीएमआर विभागाचे डॉ. हर्षानंद, जनरल मेडिसिनचे डॉ. ओंकार व मानसोपचार विभागाच्या समुपदेशनाने तिची प्रकृती सुधारली. नियोजित आहार व फिजिओथेरपीमुळे शस्त्रक्रियेपूर्वी वजन २४ किलोपर्यंत वाढले.