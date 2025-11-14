नागपूर

Nagpur Crime: नागपूर हादरलं! एम्समधील डॉक्टर तरुणीने संपवले जीवन; चार महिन्यांत दुसरी धक्कादायक घटना

Medical Student: नागपूर एम्समधील तरुणीने संपवले जीवन; चार महिन्यांत दुसरी घटना. एम्स विद्यार्थिनी समृद्धी पांडेने गळफास घेतला. एम्समध्ये पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या तणावातून दुर्दैवी प्रकार घडला.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : नागपुरातील अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेत (एम्स) पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेत असलेली पंचवीस वर्षीय विद्यार्थीनी समृद्धी कृष्णकांत पांडे हिने येथील सोनेगाव पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत असलेल्या फ्लॅटमध्ये गळफास घेऊन आत्महत्या केली.

