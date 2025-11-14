Nagpur Crime: नागपूर हादरलं! एम्समधील डॉक्टर तरुणीने संपवले जीवन; चार महिन्यांत दुसरी धक्कादायक घटना

नागपूर : नागपुरातील अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेत (एम्स) पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेत असलेली पंचवीस वर्षीय विद्यार्थीनी समृद्धी कृष्णकांत पांडे हिने येथील सोनेगाव पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत असलेल्या फ्लॅटमध्ये गळफास घेऊन आत्महत्या केली..ती त्वचारोगशास्त्राच्या पहिल्या वर्षाची विद्यार्थिनी होती. पुण्यात कार्यरत केंद्रीय राखीव पोलिस दलाचे महानिरीक्षक कृष्णकांत पांडे यांची ती मुलगी आहे. अवघ्या चार महिन्यात एम्समध्ये झालेली ही दुसरी आत्महत्या आहे..एम्समध्ये पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या पहिल्या वर्षात शिकत असलेली समृद्धी कृष्णकांत पांडे येथील शिव कैलासमधील मंजिरी अपार्टमेंटमध्ये राहत होती. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार ती गेल्या काही दिवसांपासून तणावात होती..१२ नोव्हेंबर रोजी सायंकाळी सातच्या सुमारास तिच्या रूममेट परत आला तेव्हा फ्लॅट आतून बंद आढळला. मागच्या दाराने आत जाताच तिला समृद्धी छताच्या पंख्याला लटकलेली आढळली. हे दृश्य दिसताच तिने आरडाओरड केली. ताबडतोब पोलिसांना माहिती देण्यात आली. पोलिस अधिकाऱ्यांनी तत्काळ पंचनामा करून मृतदेह सरकारी रुग्णालयात पोस्टमॉर्टेमसाठी पाठवला..Kolhapur Crime News : कोल्हापूर सीबीएस परिसरातील लॉजमध्ये गुजरातच्या व्यापाऱ्याने घेतला गळफास, तीन दिवस एकाच खोलीत....ऑगस्टमध्ये संकेतने केली होती आत्महत्याएम्समध्ये ४ ऑगस्ट २०२५ रोजी एमबीबीएसच्या अंतिम वर्षाला असलेल्या २२ वर्षीय संकेत दाभाडे या विद्यार्थ्याने घरातील बाथरूमच्या दरवाजाला शाल बांधून गळफास लावत आयुष्य संपविले होते. १३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी समृद्धीने आत्महत्या केली. चार महिन्यातील ही दुसरी घटना आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.