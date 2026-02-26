नागपूर

Nagpur News: “एम्स नागपूर मेसमध्ये विद्यार्थ्यांना मिळाले किडा, माशी आणि अज्ञात स्पंजयुक्त पदार्थ

AIIMS Nagpur Mess Controversy: एम्स नागपूरच्या पदवीधर विद्यार्थ्यांच्या मेसमध्ये जेवणात किडे, सुरवंट आणि मशरूम करीमध्ये स्पंजयुक्त पदार्थ आढळल्याने खळबळ उडाली. घटनेची गंभीर चौकशी करण्याचे आश्वासन प्रशासनाने दिले असून दोषींवर कारवाई होणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
नागपूर : अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (एम्स) मध्ये मेसच्या जेवणात किडे आणि सुरवंट तसेच मशरूम करीमध्ये स्पंजयुक्त पदार्थ आढळल्याने बुधवारी खळबळ उडाली.

