Nagpur News: “एम्स नागपूर मेसमध्ये विद्यार्थ्यांना मिळाले किडा, माशी आणि अज्ञात स्पंजयुक्त पदार्थ

नागपूर : अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (एम्स) मध्ये मेसच्या जेवणात किडे आणि सुरवंट तसेच मशरूम करीमध्ये स्पंजयुक्त पदार्थ आढळल्याने बुधवारी खळबळ उडाली. .एम्सच्या पदवीधर विद्यार्थ्यांच्या मेसमध्ये विद्यार्थ्यांना जेवणात, फळांच्या तुकड्यावर किडा आणि भाजीमध्ये माशी सारखा जीव आढळला. मशरूम करीमध्ये एक स्पंजयुक्त पदार्थ आढळल्याने विद्यार्थी संतापले. अनेक विद्यार्थ्यांनी जेवण बंद केले..एम्सच्या मेसचा करार अलिकडेच बदलण्यात आला असून नवीन मेस उघडण्यात आली आहे. याबाबत एम्सच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता कोणताही प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे..सध्या विद्यार्थ्यांच्या व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर हे प्रकरण व्हायरल होत आहे. या घटनेमुळे मेसच्या गुणवत्तेवर व संपूर्ण व्यवस्थेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. हा खोडसाळपणा असावा अशी शंका आहे..सोशल मिडीयावर विजयाचा 'डिजिटल' जल्लोष.या प्रकरणाची गंभीरतेने चौकशी केली जाईल व कोणी दोषी आढळल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असे एम्सचे अधिष्ठाता (स्टुडंट वेलफेअर) डॉ. सिद्धार्थ दुभाषी यांनी सांगितले.