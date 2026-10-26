AIIMS Nagpur: ४८० ग्रॅमच्या बाळालाही एम्समध्ये जीवनदान ;तीन महिन्यांच्या उपचारांनंतर तीनही चिमुकले घरी परतले

नागपूर : मुदतपूर्व जन्मलेल्या आणि अवघे ४८०, ६०० व ६३० ग्रॅम वजन असलेल्या तीन बाळांवर एम्स नागपूरच्या वैद्यकीय पथकाने यशस्वी उपचार केले. तीन महिन्यांच्या अथक प्रयत्नांनंतर तिन्ही बाळांची प्रकृती सुधारली असून, त्यांना घरी सोडण्यात आले. यातील एका बाळाचा जन्म गर्भधारणेच्या अवघ्या २४ व्या, तर दुसऱ्याचा २६ व्या आठवड्यात झाला होता..आठव्यांदा मिळाले मातृत्व! सात वेळा गर्भपाताचे दुःख सोसलेल्या मातेला आठव्या गर्भधारणेत बाळ झाले. जन्मानंतर चौथ्याच दिवशी गंभीर अवस्थेत बाळाला महाराष्ट्राबाहेरून नागपूरच्या एम्समध्ये आणण्यात आले. त्याचे वजन केवळ ६३० ग्रॅम होते. डॉक्टरांच्या अथक उपचारांनी चिमुकल्याने मृत्यूशी झुंज जिंकली. अखेर आईच्या कुशीत सुखरूप परतले..एम्सच्या नवजात अतिदक्षता विभागात (एनआयसीयू) या बाळांवर उपचार करण्यात आले. श्वसनासाठी कृत्रिम मदत, सतत निरीक्षण आणि विशेष वैद्यकीय उपचारांच्या माध्यमातून डॉक्टरांनी त्यांना मृत्यूच्या छायेतून बाहेर काढले. हृदयातील रक्तवाहिनी बंद न होणे, डोळ्यांच्या पडद्याशी संबंधित आजार आणि फुप्फुसांच्या दीर्घकालीन आजारांसारख्या गुंतागुंतींवरही मात करण्यात आली. डॉ. निशांत बनाईत, डॉ. संजना सोमनाथ, डॉ. अमित कुमार, डॉ. अरुण एडविन यांच्यासह निवासी डॉक्टर, परिचारिका आणि सहाय्यक कर्मचाऱ्यांनी उपचार केले. एम्सचे कार्यकारी संचालक डॉ. प्रशांत पी. जोशी यांनी पथकाचे कौतुक केले..कमी वजनाच्या बाळांसाठी प्रत्येक ग्रॅम वजनवाढ आणि प्रत्येक तास महत्त्वाचा असतो. डॉक्टर, परिचारिकांच्या पथकाने सामूहिक उपचार केले. पालकांनी विश्वास ठेवून बाळांच्या उपचारांच्या दीर्घ काळात संयमाने साथ दिली. -डॉ. निशांत बनाईत, नवजात शिशूरोग विभाग, एम्स.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.