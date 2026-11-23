नागपूर, : आकाशात झेपावणारी लढाऊ विमाने, हेलिकॉप्टरच्या चित्तथरारक कवायती आणि त्यांना टाळ्यांच्या गजरात मिळणारी दाद, अशा उत्साहपूर्ण वातावरणात वायुसेनानगर येथील भारतीय वायुसेनेच्या देखभाल कमांड मुख्यालयाच्या परिसरात ‘एअर फेस्ट २०२६’चा दिमाखदार समारोप झाला. भारतीय वायुसेनेचे शौर्य आणि हवाई कौशल्य अनुभवण्यासाठी नागपूरकरांनी सकाळी ८ वाजतापासूनच मुख्यालयाच्या प्रवेशद्वारांवर मोठी गर्दी केली होती..या सोहळ्याला केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी प्रामुख्याने उपस्थित होते. देखभाल कमांडच्या मुख्यालयाचे प्रमुख एअर मार्शल यल्ला उमेश यांनी त्यांचे स्वागत केले. केवळ निमंत्रितांसाठी प्रवेश असलेल्या या सोहळ्याला शासकीय कर्मचारी, महाविद्यालयीन विद्यार्थी, राष्ट्रीय छात्र सेनेच्या (एनसीसी) तिन्ही दलांचे छात्र, सैनिकी शाळांचे विद्यार्थी आणि लहान मुलांपासून ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत १६ हजारांहून अधिक नागरिकांनी हजेरी लावली. ठिकठिकाणी चेक पॉइंट आणि कडक बंदोबस्त असल्याने वायुसेनानगरसह फुटाळा, विद्यापीठ ते वाडी या मार्गावर जवळपास सहा किलोमीटर अंतरापर्यंत वाहनांच्या लांबचलांब रांगा लागल्या होत्या. सकाळी ८.३० वाजताच नागरिकांनी मैदानात आपले स्थान ग्रहण केले. सकाळी १० वाजून ४ मिनिटांनी आकाशात विमानांचा आवाज घुमताच सर्व नजरा आकाशाकडे खिळल्या..‘एअर फेस्ट’ची सुरुवात एमआय-१७ हेलिकॉप्टरमधून ‘गरुड’ स्पेशल फोर्सेसच्या कमांडोंनी रोपचा वापर करीत (स्लिदरिंग) मैदानामध्ये चित्तथरारक प्रात्यक्षिकाने केली. त्यानंतर ‘आकाशगंगा’ स्कायडायव्हिंग टीमने आकाशातून फ्री-फॉल उड्या घेत पॅराशूटच्या साहाय्याने अचूक लँडिंग करत उपस्थितांचे लक्ष वेधले. यासोबतच पॅरामोटरचे प्रात्यक्षिक, ‘एअर वॉरियर ड्रिल टीम’ची शिस्तबद्ध कवायत, ‘नंबर ५ एअर फोर्स बँड’च्या देशभक्तिपर सुरावटी आणि एनसीसी कॅडेट्सच्या एरोमॉडेलिंगने उपस्थितांची मने जिंकली..मैदानावर वायुसेनेच्या विविध विमानांचे व शस्त्रास्त्रांचे प्रदर्शन देखील मांडण्यात आले होते. प्रत्येक थरारक प्रात्यक्षिकानंतर मैदानावर टाळ्यांचा कडकडाट आणि जल्लोष पाहायला मिळाला. मोबाइलमध्ये हे अविस्मरणीय क्षण टिपण्यासाठी प्रत्येकाची धडपड सुरू होती. तरुणाईमध्ये देशप्रेम जागवणे आणि त्यांना वायुसेनेत करिअर करण्यासाठी प्रेरित करणे, या उद्देशाने आयोजित हा सोहळा नागपूरकरांसाठी अविस्मरणीय ठरला..‘सुखोई’ची ‘व्हिक्टरी’ गर्जनाएअर फेस्टमध्ये सर्वांचे मुख्य आकर्षण ठरलेल्या ‘सुखोई-३० एमकेआय’ या आघाडीच्या लढाऊ विमानांच्या आगमनाने मैदानात प्रचंड रोमांच निर्माण झाला. तीन सुखोई लढाऊ विमानांनी आकाशात ‘व्हिक्टरी फॉर्मेशन’मध्ये झेप घेत उपस्थितांच्या डोळ्यांचे पारणे फेडले. विमानांचा कानठळ्या बसवणारा आवाज, प्रचंड वेग आणि आकाशातील अचूक हालचालींनी संपूर्ण परिसर दणाणून गेला. पहिल्या दिवशी ढगाळ वातावरणामुळे काहीसा हिरमोड झालेल्या नागपूरकरांना रविवारी स्वच्छ आकाशात सुखोईचा हा अंगावर शहारे आणणारा थरार मनमुराद अनुभवता आला.‘सारंग’च्या ‘हार्टशेप’ने जिंकली मने‘सारंग’ हेलिकॉप्टर डिस्प्ले टीमने स्वदेशी बनावटीच्या ‘ध्रुव’ हेलिकॉप्टरच्या माध्यमातून आकाशात केलेली हवाई नृत्य कवायत (एरिअल कोरिओग्राफी) प्रेक्षकांसाठी पर्वणी ठरली. हेलिकॉप्टरची चपळता आणि वैमानिकांचे कमालीचे नियंत्रण दाखवताना या पथकाने आकाशात धुराच्या साहाय्याने साकारलेला हृदयाचा आकार (हार्टशेप) विशेष आकर्षण ठरला. या हृदयस्पर्शी कसरतीला नागपूरकरांनी टाळ्यांच्या कडकडाटात उत्स्फूर्त दाद दिली..‘सूर्यकिरण’चा अचूक समन्वय‘सूर्यकिरण ॲरोबॅटिक टीम’च्या नऊ हॉक विमानांनी आकाशात एकापेक्षा एक चित्तथरारक रचना साकारत उपस्थितांच्या अंगावर काटा आणला. सर्व विमानांचे एकाच वेळी होणारे उड्डाण, दोन विमानांमधील अत्यंत कमी व अचूक अंतर, कमालीचा समन्वय आणि वेगाने झेपावत आकाशात विविध आकार रेखाटण्याचे कौशल्य पाहून प्रेक्षक थक्क झाले. या नेत्रदीपक आणि शिस्तबद्ध सादरीकरणाने वायुसेनेच्या व्यावसायिक कौशल्याची आणि ताकदीची प्रचिती दिली. ‘गगनयान’ची प्रतिकृती साकारत इस्रोच्या मोहिमेला समुहाने सलामी दिली.नागपूर ः भारतीय हवाई दलातर्फे आयोजित ‘एअर फेस्ट’मध्ये सुखोई विमानाने गर्जनेसह आकाशात झेप घेत उपस्थितांना रोमांचित केले. ‘सारंग’ पथकाच्या स्वदेशी ध्रुव हेलिकॉप्टरने चित्तथरारक हवाई कवायती सादर करीत प्रेक्षकांची मने जिंकली, तर गरुड कमांडोंनी ऑपरेशनचे थरारक प्रात्यक्षिक सादर करीत कौशल्याची झलक दाखविली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.