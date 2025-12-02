Plane Service : नागपूरहून एअर इंडियाची बंगळुरू विमानसेवा सुरू

नागपूर - एअर इंडिया एक्सप्रेसने आजपासून नागपूर आणि बंगळुरू दरम्यान दिवसातून दोन वेळा उड्डाणे सुरू केली आहे. पहिले उड्डाण नागपूरहून सकाळी १० वाजता निघाले आणि बंगळुरूला १२.०५ वाजता पोहोचले, तर बंगळुरूहून नागपूरकडे पहिले उड्डाण सकाळी ७.२५ वाजता रवाना होऊन ९.३० वाजता नागपूर विमानतळावर उतरले..डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर यानिमित्ताने विशेष कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आणि पहिल्या प्रवाशांना स्मृतिचिन्ह म्हणून खास बोर्डिंग पास देण्यात आले. यावेळी बोलताना व्यवस्थापकीय संचालक अलोक सिंग म्हणाले, नागपूरमधून उड्डाणांची सुरुवात झाली आहे..त्यापाठोपाठ लवकरच नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून सुरू होणाऱ्या सेवांमुळे महाराष्ट्रातील आमचे नेटवर्क अधिक सक्षम होणार आहे. या विस्तारित जाळ्यामुळे प्रवासी भारत, खाडी देश, दक्षिण आशिया आणि आग्नेय आशियातील शहरांमध्ये सुलभरीत्या वन स्टॉप प्रवास करू शकतील..वेळापत्रकविमान - प्रस्थानाची वेळ - पोहोचण्याची वेळनागपूर - बंगळुरू - सकाळी १० व रात्री ९.०५ - दुपारी १२.५ व रात्री ११.१०बंगळुरू - नागपूर - सकाळी ७.२५ व सायं. ६.३० - सकाळी ९.३० व रात्री ८.३५.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.