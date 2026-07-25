नागपूर

Ajni Cable Stayed Railway Bridge Work: केबल जोडणीच्या कामाला प्रारंभ; अजनी रेल्वे पूलः १२ पैकी २ केबलची जोडणी पूर्ण; २८ पैकी ५ गर्डर बसविले

Cable Installation Begins on Ajni Railway Bridge: नागपूरातील बहुप्रतीक्षित अजनी केबल स्टेड रेल्वे पुलाच्या कामाने महत्त्वाचा टप्पा गाठला असून गर्डर बसविण्यासोबतच केबल जोडणीचे कामही सुरू झाले आहे.
Ajni Cable Stayed Railway Bridge Work

Ajni Cable Stayed Railway Bridge Work

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अखिलेश गणवीर

नागपूर: बहुप्रतिक्षीत अजनी रेल्वेच्या नवीन ‘केबल स्टेड ब्रिज’चे काम आता केबल जोडणीपर्यंत आले आहे. गर्डर बसविण्याच्या कामासोबतच केबल जोडणीचे काम सुरू करण्यात आले आहे. मात्र, या पुलावरून वाहने धावण्यासाठी नागपूरकरांना आणखी दीर्घ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

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