Ajni Cable Stayed Railway Bridge Work: केबल जोडणीच्या कामाला प्रारंभ; अजनी रेल्वे पूलः १२ पैकी २ केबलची जोडणी पूर्ण; २८ पैकी ५ गर्डर बसविले

अखिलेश गणवीरनागपूर: बहुप्रतिक्षीत अजनी रेल्वेच्या नवीन ‘केबल स्टेड ब्रिज’चे काम आता केबल जोडणीपर्यंत आले आहे. गर्डर बसविण्याच्या कामासोबतच केबल जोडणीचे काम सुरू करण्यात आले आहे. मात्र, या पुलावरून वाहने धावण्यासाठी नागपूरकरांना आणखी दीर्घ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे..सहा लेन ट्विन केबल स्टेड रोड ओव्हरब्रिज (आरओबी)चे काम महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. (महारेल)कडून सुरू आहे. हा नवीन पूल ‘लक्ष्मण झुला’ म्हणून ओळखल्या जाईल. तीन वर्षापूर्वी सुरू झालेल्या पुलाच्या कामाला आता हळूहळू आकार येऊ लागला आहे. जुन्या ब्रिटिशकालीन पुलाखाली दबलेले काम आता उंच होत चालल्याने नागपूरकरांच्या नजरा या पुलाच्या बांधकामाकडे वळल्या आहेत. वाहनधारक जुन्या पुलावरून जाताना नवीन पुलाच्या बांधकामाकडे एक नजर वळवितो. त्यामुळे पुलाचा पहिला टप्पा कधी पूर्ण होईल? याच प्रतीक्षेत वाहनधारक आहेत..३९ महिन्यांपासून काम सुरू ब्रिटिशकालीन पुलाची उपयोगिता संपलेली आहे. या पुलावर रोज वाहनधारकांना वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे. कार्यालयीन वेळेत ही कोंडी अधिक त्रासदायक होते. नवीन पुलाचे बांधकाम गेल्या ३९ महिन्यांपासून सुरू आहे. त्यामुळे या पुलाचा पहिला टप्पा कधी पूर्ण होणार? या प्रतीक्षेत नागरिक आहे..karj mafi 2026 : कर्जमाफीची घोषणा झाली... पण लाखो शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे कधी? अंमलबजावणीवर मोठे प्रश्न उपस्थित.पायलॉनचे काम महिनाभरात ‘केबल स्टेड ब्रिज’साठी सेंट्रल पायलॉनच्या खांबाचे मुख्य स्थान असते. त्यावर ब्रिजचे केबल जोडल्या जाते. आवरणाने हे पायलॉन पुलाचा भार सांभाळतात. याचे काम ९० टक्के झाले आहे. महिन्याभरात पायलॉनचे काम पूर्ण होऊ शकते, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. रोप-वे तंत्रज्ञानाने हा पूल तयार करण्यात येत आहे..Mumbai Local Megablock: रविवारी सर्व रेल्वे मार्गांवर मेगाब्लॉक, अनेक लोकल रद्द; कसे असेल वेळापत्रक?.गर्डरसोबतच केबलची जोडणी गाझियाबाद कारखान्यात तयार झालेले गर्डरचे सुटे भाग मोठ्या ट्रकमध्ये भरून नागपुरात आणण्यात आले. पहिल्या टप्प्यात तब्बल २८ गर्डर बसविण्यात येणार आहे. त्यावर केबलचा आधार राहणार आहे. पुलाचा भार सांभाळण्यात केबल आणि गर्डरचे महत्त्वाचे काम आहे. आतापर्यंत पाच गर्डर बसविण्यात आले असून १२ केबल पैकी २-२ केबलची जोडणी सुद्धा यशस्वी झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.