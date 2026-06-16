Nagpur: अजनी रेल्वे स्थानकासमोर वाहतूक कोंडी;पुलाच्या कामामुळे नागरिक त्रस्त, कॅब आणि ऑटोंच्या गर्दीमुळे वाढला ताण

नागपूर: अजनी रेल्वे स्थानक परिसरात दिवसेंदिवस वाहतूक कोंडीची समस्या गंभीर होत चालली आहे. यामुळे प्रवासी, वाहनचालक आणि नोकरदार वर्गाला प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. येथील पुलाचे बांधकाम आणि स्टेशनबाहेर होणारी वाहनांची अनियंत्रित गर्दी यामुळे या भागातील वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली आहे..अजनी पुलाचे बांधकाम सुरू असल्याने या भागातील वाहतूक सध्या सिंगल लेनवरून वळविण्यात आली आहे. रस्ता अरुंद झाल्यामुळे एकावेळी केवळ एकच चारचाकी वाहन संथगतीने पुढे जाऊ शकते. त्यातच रेल्वे स्थानकातून बाहेर पडणारे प्रवासी मोठ्या प्रमाणावर ऑनलाइन कॅब बुक करतात..Solapur: गडकरींची संकल्पना, ६०-७० किमी रस्त्याचं काम ९ वर्षांपासून सुरू; तांदूळवाडी अपघात प्रकरणी ठेकेदार कंपनीच्या प्रमुखावर गुन्हा.प्रवाशांची वाट पाहत या कॅब रस्त्यावरच थांबत असल्याने इतर वाहनांचा वेग मंदावतो. तसेच प्रवाशांच्या शोधात स्थानक परिसरात मोठ्या संख्येने ऑटोरिक्षा अस्ताव्यस्त उभ्या राहत असल्यानेही रस्त्यावरील जागा मर्यादित होते..दिवसभर या मार्गावर वाहनांची सतत वर्दळ असतेच; मात्र, सायंकाळी कामावरून परतणाऱ्या नागरिकांमुळे परिस्थिती अधिकच बिकट होते. गर्दीच्या वेळेत येथे वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागतात. पुलाच्या संथगतीच्या कामामुळे समस्या चांगलीच बिकट झाली आहे..Maharashtra Water Crisis : राज्यावर महादुष्काळाचे संकट! फक्त ८५ दिवस पुरेल इतकाच पाणीसाठा; शेतीसाठी पाणीपुरवठा बंद, अनेक शहरांत पाणीकपात.वाहतुकीचे नियोजन करावेअरुंद झालेल्या मार्गातून प्रवास करताना दररोज वेळेचा अपव्यय होत आहे. प्रशासनाने या समस्येकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे. पुलाचे बांधकाम वेगाने पूर्ण करून वाहतूक सुरळीत करावी, तसेच स्थानकासमोरील वाहतुकीचे योग्य नियोजन करावे. वाहतूक विभागाने या परिसरात तात्पुरत्या स्वरूपात वाहतूक पोलिसांना तैनात करून कॅब आणि ऑटोचालकांना शिस्त लावावी, अशी मागणी आता नागरिकांकडून केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.