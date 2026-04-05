Nagpur News: जलपर्णीने झाकले अंबाझरी तलावाचे सौंदर्य; प्रशासनाचे दुर्लक्ष; डास व इतर कीटकांची उत्पत्ती वाढली

नागपूर: शहराचे वैभव मानला जाणारा आणि ऐतिहासिक तसेच पर्यावरणीयदृष्ट्या महत्त्वाचा अंबाझरी तलाव सध्या जलपर्णीच्या विळख्यात सापडला आहे. तलावात पाण्यापेक्षा जलपर्णीचे प्रमाण अधिक दिसून येत असल्याने तलावाच्या सौंदर्यासोबतच त्याचे अस्तित्वही धोक्यात आले आहे. या गंभीर प्रकाराकडे मात्र, महापालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष असल्याचे दिसून येत आहे. .इतिहासाची साक्ष देणारा आणि भोसलेकालीन वारसा जपणारा अंबाझरी तलाव अनेक वर्षे शहराच्या पाणीपुरवठ्यासाठी महत्त्वाचा स्रोत राहिला आहे. परंतु आजघडीला तलावाच्या बॅकवॉटर परिसरात सुमारे चारशे मीटरपर्यंत संपूर्ण जलक्षेत्र जलपर्णीने झाकले गेले आहे. परिणामी पाण्याची गुणवत्ता खालावत आहे. यामुळे डास व इतर कीटकांची उत्पत्ती वाढली आहे..सध्या तलावात साचणारे दूषित पाणी, तसेच वाडी नगरपरिषद किंवा एमआयडीसी परिसरातून येणाऱ्या रासायनिक पाण्याच्या शक्यतेमुळे प्रदूषणाची पातळी वाढल्याची शंका व्यक्त केली जात आहे.कधीकाळी या तलावामध्ये बोटिंगचा अनुभव नागपूरकर घेत असे..परंतु गेल्या काही वर्षात या तलावाच्या झालेल्या दुरवस्थेमुळे येथील बोटिंगही बंद झाली आहे. विशेष म्हणजे, तलावाच्या पाण्यावर तयार झालेली जलपर्णी डासांच्या प्रजननासाठी पोषक वातावरण निर्माण करत असून, यामुळे संसर्गजन्य आजारांचा धोका वाढला आहे..नागरिकांचा मते, तलाव स्वच्छतेकडे मनपा प्रशासनाने दुर्लक्ष केले असून ठोस उपाययोजना अद्याप राबविण्यात आलेल्या नाहीत. तलावाच्या संवर्धनासाठी तातडीने विशेष मोहीम राबवावी, अशी मागणी नागपूरकरांकडून होत आहे. तलावाचे पुनरुज्जीवन केवळ सौंदर्याच्यादृष्टीने नव्हे तर पर्यावरणीय संतुलन आणि शहराच्या जलसुरक्षेसाठी अत्यावश्यक असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.."आगामी दोन महिन्यांत तलावातील जलपर्णी काढण्यात येईल. तसेच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सुचविल्याप्रमाणे जलपर्णीवर कायमस्वरूपी उपाययोजनेची प्रक्रियाही राबविण्यात येईल."- डॉ. विपीन इटनकर, महापालिका आयुक्त.