Nagpur News: अनैतिक संबंधातून पत्नीकडून पतीचा मानसिक छळ; पोलिस शिपायाची आत्महत्या ; अंबाझरी ठाण्यात गुन्हा दाखल

नागपूर: शिक्षकासोबत असलेल्या अनैतिक संबंधातून पत्नीने छळ केल्याने पोलिस शिपाई असलेल्या पतीने अंबाझरी तलावात उडी घेत आत्महत्या केली. याप्रकरणी मृताच्या मोठ्या भावाने दिलेल्या तक्रारीवरून अंबाझरी पोलिसांनी पत्नीविरोधात आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे. .पोलिस शिपाई असलेले शीलरत्न भीमराव बेलेकर (वय ४२, रा. इसासनी) असे मृताचे नाव आहे. त्यांनी २२ फेब्रुवारीला अंबाझरी तलावात उडी घेऊन आत्महत्या केली होती..मिळालेल्या माहितीनुसार, शीलरत्न यांची पत्नी रूचिका (वय ३२) हिचे मेश्राम नावाच्या शिक्षकाशी प्रेमसंबंध जुळल्याचे पोलिसांना आढळले. याची शीलरत्न यांनाही कुणकूण लागली होती. त्यातून दोघांचेही खटके उडायचे. 'तुझ्यासोबत राहायचे नाही. तू मला तुझी संपत्ती दे, पैसा आणि सोडचिट्टी दे', असा तगादा पत्नीने लावला होता..पत्नीच्या त्रासाला कंटाळून शीलरत्न यांनी आत्महत्या केली. २४ फेब्रुवारीला त्यांचा मृतदेह अंबाझरी तलावात पाण्यावर तरंगताना आढळून आला होता. आत्महत्येपूर्वी काही महिन्यांपासून ते पत्नीपासून वेगळे मुलगा आणि मुलीसोबत राहात होते. काही दिवसांपूर्वी शीलरत्न कोणालाही न सांगता घरातून निघून गेले होते..नातेवाईकांच्या तक्रारीवरून प्रतापनगर पोलिसांनी बेपत्ता असल्याची नोंद केली होती. त्यांचा मृतदेह आढळल्यावर प्राथमिक तपासात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली. शीलरत्न यांच्या मोठ्या भावाने दिलेल्या तक्रारीवरून केलेल्या चौकशीत ही बाब निष्पन्न झाल्याने पोलिसांनी पत्नीविरोधात गुन्हा दाखल केला. पोलिस प्रकरणाचा तपास करीत आहेत.