Nagpur Accident: लग्न समारंभानंतर परत येत असताना दुर्दैवी अपघात; पोलिस पाटीलाचा दुर्दैवी अंत

कुही : तालुक्यातील आंभोरा येथील पोलिस पाटील शिवदास सुपारे यांचा खैरलांजीजवळ झालेल्या अपघातात दुर्दैवी मृत्यू झाला. ही घटना वेलतूर पोलिस स्टेशन हद्दीत घडली असून परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार शिवदास सुपारे हे नागपूर येथे लग्न समारंभासाठी गेले होते. कार्यक्रम आटपून ते बाईकने आंभोरा येथे परत येत असताना रविवारी (ता.१५) सायंकाळी आंभोरा रोडवरील खैरलांजीजवळ अपघात झाला..अपघात नेमका कसा झाला याबाबत स्पष्ट माहिती मिळालेली नसली तरी उष्णतेमुळे अस्वस्थता येऊन बाईक घसरल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. घटनेची माहिती मिळताच वेलतूर पोलिस स्टेशनचे कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले व पंचनामा करून तपास सुरू केला..Nagpur Accident: भरधाव मेटॅडोरची दुचाकीला जबर धडक; एक ठार, एक जखमी, सावनेर शिवारातील घटना.शिवदास सुपारे हे सामाजिक कार्यात सक्रिय होते. पोलिस पाटील म्हणून त्यांनी गावातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी नेहमी पुढाकार घेतला. त्यांच्या निधनाने आंभोरा परिसरात शोककळा पसरली आहे.