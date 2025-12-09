नागपूर

Amravati Crime : पत्नी पतीपासून तीन वर्षांपासून विभक्त, दिल्लीवरून मैत्रिणीसह अमरावतीत येऊन गोदामाची केली जाळपोळ, नेमका काय प्रकार?

Details of the Amravati Arson Incident : अमरावतीत विभक्त पत्नी आणि तिच्या मैत्रिणीने पतीच्या गोदामाला आग लावून पंचवीस लाखांचे नुकसान केले. मुलींना जीवे मारण्याची धमकीही दिल्याचा आरोप असून दोघींना पोलिसांनी अटक केली.
अमरावती : पतीपासून तीन वर्षांपासून विभक्त राहणाऱ्या पत्नीने दिल्लीवरून मैत्रिणीसह अमरावतीत (Amravati Crime) येऊन पतीच्या गोदामाची जाळपोळ करून पंचवीस लाखांचे नुकसान केले. तसेच दोन्ही मुलींना जीवाने मारण्याची धमकी दिल्याचा आरोप असून त्यावरून पोलिसांनी दोघींविरुद्ध गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक केली.

