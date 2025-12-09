Amravati Crime : पत्नी पतीपासून तीन वर्षांपासून विभक्त, दिल्लीवरून मैत्रिणीसह अमरावतीत येऊन गोदामाची केली जाळपोळ, नेमका काय प्रकार?

अमरावती : पतीपासून तीन वर्षांपासून विभक्त राहणाऱ्या पत्नीने दिल्लीवरून मैत्रिणीसह अमरावतीत (Amravati Crime) येऊन पतीच्या गोदामाची जाळपोळ करून पंचवीस लाखांचे नुकसान केले. तसेच दोन्ही मुलींना जीवाने मारण्याची धमकी दिल्याचा आरोप असून त्यावरून पोलिसांनी दोघींविरुद्ध गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक केली. .मनीष शांताराम सावरकर (वय ४४, रा. मधुसूदन कॉलनी, साईनगर) यांच्या तक्रारीवरून पत्नी खुशी (वय ३६) व तिची मैत्रीण पूजा (वय २०) या दोघींविरुद्ध जाळपोळ, खंडणी मागण्यासह जीवे मारण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, त्या दोघींनाही पोलिसांनी अटक केली आहे, असे राजापेठचे पोलिस निरीक्षक पुनीत कुलट यांनी सांगितले..Love Affair : चार मुलांची आई प्रियकरासोबत गेली पळून; थेट पोलिस ठाणं गाठत मनीषानं पोलिसांना सांगितलं, 'मला पतीसोबत राहायचं नाही'.दसरा मैदानसमोरील श्रीकृष्ण अपार्टमेंटमध्ये मनीष सावरकर यांच्या मालकीचे गोदाम आहे. पत्नी खुशी विभक्त राहत असून, दोन मुली या पतीजवळ अमरावतीत राहतात. खुशी हिने दिल्लीवरून अमरावतीत आल्यानंतर पतीला खोट्या गुन्ह्यात फसविण्याची व अमरावतीमधील मालमत्ता जाळून टाकण्याची धमकी दिली. खुशी व तिची मैत्रीण पूजा यांनी श्रीकृष्ण अपार्टमेंटमधील गोदामाची रविवारी (ता. सात) दुपारी जाळपोळ केली..मनीष सावरकर यांना गोदामाच्या शेजारी राहणाऱ्याचा फोन आला. त्यांनी तातडीने जाऊन पाहणी केली असता जवळपास २५ लाखांची सामग्री जळून खाक झाली होती. त्यामुळे मनीष सावरकर यांच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करून दोघींनाही पोलिसांनी अटक केली..जाळपोळ करून जीवे मारण्याची धमकी देणाऱ्या सदर व्यक्तीच्या पत्नीसह तिची मैत्रीण अशा दोघींवर पोलिसांनी कायदेशीर कारवाई करून अटक केली. त्यांना न्यायालयामध्ये हजर करण्यात आले. - पुनीत कुलट, पोलिस निरीक्षक, राजापेठ, अमरावती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.