Amravati Case : पहिल्या पत्नीला घटस्फोट न देता दुसरीसोबत केले लग्न; पती, सासू-सासऱ्यांसह सात जणांविरुद्ध गुन्हा

अमरावती : पहिली पत्नी व दहा वर्षांची मुलगी असताना त्याने पहिल्या पत्नीला घटस्फोट न देता दुसरीसोबत लग्न (illegal Second Marriage) केल्याची घटना शहराच्या फ्रेजरपुरा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत घडली. एका महिलेचा संबंधित व्यक्तीसोबत दुय्यम निबंधक कार्यालयात प्रेमविवाह झाला होता. .लग्नानंतर त्यांचा संसार सुरळीत सुरू होता. त्यांना सद्यःस्थितीत दहा वर्षे वयाची एक मुलगी आहे. लग्नानंतर काही वर्षांतच पतीसह सासू-सासऱ्यांनी माहेरून पैसे आणण्यासाठी त्रास देणे सुरू केले. शिवाय पतीकडूनही मारहाण सुरू झाली होती. पतीसह सासरच्या मंडळीच्या स्वभावात बदल होऊन आपल्याला चांगली वागणूक मिळेल, या अपेक्षेने महिलेने हा त्रास सहन केला..सासू-सासरे, पतीनंतर दिराने सुद्धा त्रास द्यायला सुरवात केली. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये पतीने जबर मारहाण केली व धमकीसुद्धा दिली. त्यामुळे विवाहितेने सदर प्रकरणात फ्रेजरपुरा ठाण्यात तक्रार नोंदविली होती. सासरच्या मंडळींनी पीडित विवाहितेच्या माहेरच्या मंडळींना सुद्धा धमकी देऊन मारहाण केली..शहरातील एका युवतीसोबत संशयित पतीने दुसरे लग्न केले असून दुसऱ्या पत्नीपासून पतीला एक मुलगीसुद्धा आहे. पहिल्या पत्नीला घटस्फोट न देता दुसरीशी लग्न केल्याची तक्रारही विवाहितेने फ्रेजरपुरा ठाण्यात नोंदविली. प्रकरणी पोलिसांनी पती व सासू-सासऱ्यांसह एकूण सात जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे..