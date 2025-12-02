नागपूर

Amravati Case : पहिल्या पत्नीला घटस्फोट न देता दुसरीसोबत केले लग्न; पती, सासू-सासऱ्यांसह सात जणांविरुद्ध गुन्हा

Husband Accused of Bigamy Without Divorce : अमरावतीत पहिल्या पत्नीला घटस्फोट न देता पतीने दुसरे लग्न केले. मारहाण, छळ, धमक्या यामुळे पीडित पत्नीनं तक्रार केली असून सात जणांवर गुन्हा दाखल झाला आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
अमरावती : पहिली पत्नी व दहा वर्षांची मुलगी असताना त्याने पहिल्या पत्नीला घटस्फोट न देता दुसरीसोबत लग्न (illegal Second Marriage) केल्याची घटना शहराच्या फ्रेजरपुरा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत घडली. एका महिलेचा संबंधित व्यक्तीसोबत दुय्यम निबंधक कार्यालयात प्रेमविवाह झाला होता.

