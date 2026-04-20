Amravati Crime : दवाखान्यात चालत निघालेली 65 वर्षीय महिला, लिफ्ट देण्याच्या बहाण्यानं 22 वर्षीय तरुणाकडून अत्याचार; जवळचे 600 रुपयेही हिसकावले

अमरावती : उपचारासाठी पायदळ रुग्णालयात जात असलेल्या एका महिलेला सोडून देण्याची बतावणी करून दुचाकीवर बसविण्यात आले. त्यानंतर निर्जनस्थळी नेत त्यांच्यावर अत्याचार करण्यात आला. रोखसुद्धा हिसकाविण्यात आली. संशयित लुटारूंस शिरसगाव कसबा पोलिसांनी अटक केली. हा घटना शनिवारी (ता.१८) शिरजगाव कसबा ठाण्याच्या हद्दीत उघडकीस आली. .या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यावर काही तासांत पोलिसांनी लुटारूंना पकडले असून आवेज खान युनूस खान (वय.२२) रा. कांडली, परतवाडा असे अटक करण्यात आलेल्या संशयताचे नाव आहे. पीडित ६५ वर्षीय महिला ही शनिवारी सकाळी ११ वाजताच्या सुमारास सीमेवरील मध्यप्रदेश येथील एका गावातून परतवाडा येथील रुग्णालयात उपचाराकरिता पायदळ जात होती..मात्र, दुचाकीवरून आलेल्या आवेज खानने त्यांना मी पण परतवाडा येथे जात आहे, चला मी तुम्हाला सोडून देतो, असे म्हटले. त्यानुसार महिला ही त्याच्या दुचाकीवर बसली. त्यानंतर आवेज खान हा त्यांना घेऊन परतवाड्याच्या दिशेने निघाला. मात्र, परतवाडा न जाता तो त्यांना खरपी शिवारातील पांदण रस्त्यावरील निर्जनस्थळी घेऊन गेला..तिथे त्याने त्यांच्यावर अत्याचार केला. त्यानंतर त्याने त्यांच्याकडील ६०० रुपये जबरीने हिसकावून पळ काढला. दरम्यान, या घटनेदरम्यान आवेज खान याने त्यांना गंभीर दुखापतसुद्धा केली. त्यांच्यावर उपजिल्हा रुग्णालय, अचलपूर येथे उपचार सुरू आहेत.