Amravati fire: टर्पेंटाइन पॅकिंग उद्योगात आग; एक ठार, अमरावती एमआयडीसीमधील धक्कादायक घटना, मृत महिला वर्धेची!

सकाळ वृत्तसेवा
अमरावती: शहरातील एमआयडीसी परिसरात असलेल्या एका टर्पेंटाइन पॅकिंग उद्योगात आज अचानक आग लागून त्यात एका महिलेचा जळून मृत्यू झाल्याची खळबळजनक घटना मंगळवारी (ता. सहा) घडली.

