Amravati Crime : 'संबंध ठेवल्यास भरपूर पैसे मिळतील...'; अमरावतीत नोकरीचे आमिष दाखवून युवतीवर सामूहिक अत्याचार; मैत्रिणींनीच रचला कट

अमरावती : अपहरणानंतर युवतीला डांबून तिच्यावर दोघांनी सामूहिक अत्याचार केल्याची खळबळजनक घटना फ्रेजरपुरा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत घडली. अत्याचार करणाऱ्या दोघांना पोलिसांनी अटक केली (Amravati case latest updates) आहे. या कटात दोन युवतींसह एकूण चौघांचा समावेश असल्याचे पोलिस निरीक्षक रोशन शिरसाट यांनी सांगितले. .करण सुदर्शन मनोहर (वय २७, रा. प्रिया कॉलनी, महादेवखोरी) व साहिल ऊर्फ गोलू अरुण अंभोरे (वय २६, रा. वरुणनगर, अमरावती), असे अटक दोघा संशयितांची नावे असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. पीडित युवतीने तिच्या मित्राकडे कामाची आवश्यकता असल्याचे सांगितले होते. त्यामुळे मित्राने पीडितेची ओळख या कटात सहभागी एका युवतीसोबत करून दिली..संशयित युवतीने पीडितेला स्वत:च्या खोलीवर नेऊन तिचा विश्वास संपादन केला. त्यानंतर अन्य युवतीसोबत पीडितेची ओळख करून देण्यात आली. ज्या युवतीने पीडितेला जॉब मिळवून देतो, असे आमिष दाखविले होते ती तिला घेऊन शहरात दुसऱ्या ठिकाणी गेली. तेथे काही लोकं हजर होते. त्यांच्यासोबत संबंधासाठी खूप पैसे मिळतील, असे तिला सांगण्यात आले. परंतु, पीडिते युवतीने त्यासाठी नकार देऊन ती आपल्या दुसऱ्या मैत्रिणीकडे परतली..Dapoli Hit and Run Case : लेकीला आंबे नेण्यासाठी निघालेल्या माऊलीवर काळाचा घाला! आनंदाने फोनवर बोलत घरी निघाल्या, काही मिनिटांतच अज्ञात वाहनाने उडवलं.दोन दिवस थांबल्यानंतर मैत्रीण गावाला जात असल्याने तिने जॉबचे आमिष दाखविणाऱ्या संशयित युवतीला बोलावून पीडितेला तिच्या ताब्यात दिले. संशयित युवतीने पीडितेला दुचाकीवर बसवून नेले. मारहाण केली व चाकूचा धाकही दाखविला. परिसरातील एका घरात नेऊन ठेवले. त्याठिकाणी संशयित साहिल ऊर्फ गोलू अरुण अंभोरे व करण सुदर्शन मनोहर हे दोघे हजर होते. त्यानंतर जॉबचे आमिष दाखविणारी संशयित युवती दुसऱ्या दिवशी घ्यायला येते, असे सांगून निघून गेली..Wardha ACB Trap : 9 लाखांच्या बिलासाठी अडीच लाखांची लाच! वर्धा पालिकेचा नगर अभियंता एसीबीच्या जाळ्यात, लाचेची 2 लाख रुपये रक्कम ठेवायला सांगितली शौचालयात.तथापि, संशयित गोलू व करण या दोघांनी पीडित युवतीला धमकी देऊन तिच्यावर आळीपाळीने अत्याचार केला, असा आरोप पीडितेने फ्रेजरपुरा ठाण्यात दाखल तक्रारीत केला आहे. त्या आधारे दोघा संशयित सूत्रधाराविरुद्ध अपहरण व अत्याचाराचा, तर कटात सहभागी असलेल्या दोन संशयित युवतींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे..सामूहिक अत्याचारासारखी गंभीर घटना असल्याने पोलिसांनी एफआयआर दाखल होताच दोघा संशयितांना तातडीने अटक करून बुधवारी (ता. तीन) न्यायालयासमोर हजर केले.-रोशन शिरसाट, पोलिस निरीक्षक, फ्रेजरपुरा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.