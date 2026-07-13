Nagpur: लग्नास नकार दिल्याने युवतीला जाळण्याचा प्रयत्न

तिवसा: दाखल गुन्हा मागे घेऊन लग्न करण्यास युवतीने नकार दिल्यामुळे चिडलेल्या युवकाने तिच्या अंगावर पेट्रोल ओतून जाळून हत्या करण्याचा प्रयत्न केला. कुऱ्हा ठाण्याच्या हद्दीत ही घटना घडली. युवतीच्या घरात शिरून अंगावर पेट्रोल ओतणाऱ्या संशयित प्रतीक विलास ताठे (वय २५) या युवकाविरुद्ध पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असल्याचे कुऱ्ह्याचे ठाणेदार शिवहरी सरोदे यांनी सांगितले. .पीडित युवतीचे आई-वडील लग्नसमारंभाकरिता बाहेरगावी गेले होते. तिच्यावर पाळत ठेवून असलेला संशयित प्रतीक ताठे हा शनिवारी (ता. ११) दुपारी युवतीच्या घरात शिरला. आधी घराच्या बाहेरून आवाज देऊन प्रतीकने युवतीला बाहेर बोलविले. युवतीने कोण आले हे बघण्याकरिता दार उघडले. तिला संशयित प्रतीक दारासमोर उभा दिसल्याचे बघून धक्काच बसला..Pune Accident : आषाढी वारीत दुर्दैवी घटना! जेजुरीजवळ ट्रकची वारकऱ्यांना धडक, ३ महिलांचा मृत्यू, ४ गंभीर जखमी.तिने काही दिवसांपूर्वी त्याच्याविरुद्ध पोलिसांत दाखल केलेला विनयभंगाचा गुन्हा मागे घेतल्यास तुझ्यासोबतच लग्न करणार, असे तो तिला म्हणाला. युवतीने लग्न व गुन्हा मागे घेण्याच्या दोन्ही मागण्या फेटाळून लावल्या. त्यामुळे प्रतीक ताठे याने घरात शिरून युवतीला पकडले. तिच्यासोबत झटापट केली..सोबत आणलेल्या बॉटलमधील पेट्रोल पीडित युवतीच्या अंगावर ओतले, त्यानंतर त्यामुळे आसपासचे शेजारी व काही नातेवाइकांनी पीडितेच्या घराकडे धाव घेतली असता, संशयित प्रतीक ताठे याने तेथून पळ काढला..Nagpur: नागपूर-बडनेरा रेल्वेमार्गावर ‘एबीएस सिस्टिम’; ऑटोमॅटिक सिग्नलिंगने वाढणार वेग; १७५ किमीचा मार्ग जानेवारीपर्यंत पूर्ण होणार."पेट्रोल ओतून युवतीला जाळण्याचा प्रयत्न करणाऱ्याविरुद्ध आधीच एक विनयभंगाचा गुन्हा दाखल आहे. शनिवारी (ता ११) घडलेल्या घटनेनंतर एफआयआर दाखल झाला. संशयित प्रतीक ताठे पसार आहे."-शिवहरी सरोदे, ठाणेदार, कुऱ्हा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.