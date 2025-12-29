Nagpur Municipal Election : अपक्षांसाठी सफरचंद, बिस्कीट, पाव, केक; महानगरपालिका निवडणुकीसाठी आयोगाकडून १९४ चिन्हे निश्चित

नागपूर - महानगरपालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने अपक्ष उमेदवारांसाठी तब्बल १९४ चिन्हे उपलब्ध करून दिली आहेत. यामध्ये विविध चिन्हांचा समावेश आहे. यात सफरचंद, बिस्कीट, पाव, केक, ढोबळी मिरची, फ्लॉवर, नारळ, ऊस, आले, द्राक्ष, हिरवी मिरची, फणस, भेंडी, मका, भुईमूग, वाटाणे, पेर, अननस, कलिंगड, अक्रोड, जेवणाची थाळी अशा चिन्हांचा समावेश आहे..निवडणूक लढविणाऱ्या अपक्ष उमेदवारांना तसेच अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांना या मुक्त चिन्हांमधून चिन्हाची निवड करता येणार आहे. यात खाद्यपदार्थांच्या चिन्हांचाही वापर करण्यात आला आहे.चिन्ह वाटपाची प्रक्रिया ही निवडणूक आयोगाच्या नियम व मार्गदर्शक सूचनांनुसार पारदर्शक पद्धतीने करण्यात येईल. मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना त्यांच्या राखीव चिन्हांवरच उमेदवार उभे करण्याची मुभा राहणार असून, मुक्त चिन्हांची यादी त्यांना लागू राहणार नाही..राष्ट्रीय स्तरावरील पाच पक्ष, राज्यस्तरीय पाच पक्ष आणि इतर राज्यातील राज्यस्तरीय नऊ पक्षांची चिन्हे राखीव आहेत. यात शिल्लक राहणारी मुक्त चिन्हे अपक्ष उमेदवारांना दिली जातात. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उमेदवाराचे नाव मतदारांच्या लक्षात राहीलच असे नाही. पण निवडणूक चिन्ह हे मतदारांच्या लक्षात राहते, मतदाराला चिन्हावरून उमेदवाराला मतदान करणे सोपे पडेल..४१६ पक्षांची नोंदणीराज्य निवडणूक आयोगाकडे अमान्य प्राप्त पण नोंदणीकृत अशा ४१६ पक्षांनी नोंदणी केली. त्यांना मान्यताप्राप्त पक्ष श्रेणीतील राखीव चिन्हे न देता स्वतंत्र चिन्हे दिली जाणार आहेत. तसेच राज्य निवडणूक आयोगाने एकूण १९ राजकीय पक्षांची चिन्हे राखून ठेवली आहेत.अपक्ष उमेदवारांनी अर्ज भरताना तीन मुक्त चिन्हे नमूद करणे बंधनकारक असणार असून वाहन आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची चिन्हे देखील मुबलक आहेत. येत्या दोन जानेवारीला अर्ज माघारीनंतर आणि त्यानंतर होणाऱ्या निवडणूक चिन्हांच्या वाटपाने तीन जानेवारीला चित्र स्पष्ट होणार आहे..चिन्ह वाटपनिवडणूक चिन्ह वाटपासाठी विशिष्ट क्रम पाळला जातोआघाड्या, फ्रंट यांना मुक्त चिन्हांपैकी अग्रक्रमाने मागणी केलेली चिन्हे देण्यासाठी विचारचिन्हे एकापेक्षा जास्त आघाडी, संघटना, फ्रंट यांनी प्रथम प्राधान्याने मागितलेले असल्यास चिठ्ठ्या टाकून हे चिन्ह कोणास द्यावे हे ठरविण्यात येईलमुक्त चिन्हांपैकी वाटप झाल्यानंतर उर्वरित चिन्हे ही अपक्ष उमेदवारांना त्यांनी दिलेल्या अग्रक्रमाचा विचार करून देण्यात येतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.