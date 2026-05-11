Nagpur News: दोन दशकानंतर १२२ गावांत विहीर खोदण्यास परवानगी;भूजल पातळीत दोन फुटांची वाढ; अटल भूजल योजनेचा सकारात्मक परिणाम

नागपूर: काटोल आणि नरखेड तालुक्यातील तब्बल १२२ गावांमध्ये भूजल पातळी खालावल्यामुळे गेल्या दोन दशकांपासून सिंचन विहीर खोदकामावर बंदी होती. मात्र, अटल भूजल योजनेअंतर्गत राबविण्यात आलेल्या व्यापक उपाययोजनांमुळे भूजल पातळीत सरासरी दोन फुटांनी वाढ झाली. यामुळे शासनाने या गावांमध्ये सिंचन विहीर खोदकामास परवानगी दिली आहे..काटोल तालुक्यातील ६० ग्रामपंचायतींतील १०८ गावे आणि नरखेड तालुक्यातील ११ ग्रामपंचायतींतील १४ गावे अशी एकूण १२२ गावे अतिशोषित भूजल क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आली होती. भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेने या गावांमध्ये सिंचन विहीर खोदकामावर बंदी घातली होती..ही गावे अतिशोषित क्षेत्रातून बाहेर काढण्यासाठी अटल भूजल योजना राबविण्यात आली. त्याअंतर्गत भूजल पातळीतील घट रोखणे, पाण्याचा उपसा कमी करणे आणि जलसंधारणावर भर देण्यात आला. स्थानिक शेतकरी, ग्रामस्थ आणि विविध विभागांच्या सहभागातून मोठ्या प्रमाणात जलसंधारणाची कामे करण्यात आली..भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या २०२४-२५ च्या मूल्यांकनानुसार ही १२२ गावे सुरक्षित क्षेत्रात आल्याचा अहवाल शासनाला सादर करण्यात आला. त्यानंतर सिंचन विहीर खोदकामावरील बंदी हटविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यंदापासून या गावांतील नागरिकांना शासकीय विहीर खोदकामासाठी अनुदानाचाही लाभ मिळणार आहे..१२२ गावांत २० कोटींची कामेभूजल पातळी वाढविण्यासाठी १२२ गावांत १ हजार ८१७ रिचार्ज शाफ्ट उभारण्यात आले. याशिवाय ३६ नाल्यांचे खोलीकरण, १० नवीन बंधाऱ्यांची निर्मिती, ४८ गॅबियन व कंपोझिट गॅबियन बंधाऱ्यांची उभारणी तसेच ३३ ठिकाणी दुरुस्तीची कामे करण्यात आली. शिवाय तब्बल २ हजार ८०४ हेक्टर क्षेत्रात पाणी बचतीच्या उपाययोजना राबविण्यात आल्या. या सर्व कामांवर अंदाजे १८ ते २० कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.."१२२ गावे डार्क झोनमध्ये येत असल्याने येथे सिंचन विहीर खोदण्याची परवानगी दिली जात नव्हती. २०२४-२५ च्या मूल्यांकनानुसार हा भाग सुरक्षित क्षेत्रात आल्याने विहीर खोदण्यास परवानगी देण्यात आली आहे."- डॉ. वर्षा माने, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, नागपूर.