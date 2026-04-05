नागपूर: गिट्टीखदान येथील हनुमान जयंतीच्या मिरवणुकीतून बेपत्ता झालेल्या १४ वर्षीय अथर्व दिलीप नन्नोरे (रा. माहोपे पेट्रोलपंपजवळ गवळीपुरा) याचा मृतदेह कळमेश्वर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील भरतवाडा रेल्वे क्रॉसिंग उड्डाणपुलावर शनिवारी (ता. ४) दुपारच्या सुमारास आढळून आला. यामुळे खळबळ उडाली असून गिट्टीखदान परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या घटनेने कुश कटारिया, युग चांडक या चिमुकल्यांच्या अपहरणानंतर हत्येच्या घटनेची आठवण करून दिली आहे. गिट्टीखदान हनुमान मंदिरात दरवर्षी मिरवणुकीचे आयोजन करण्यात येते. यात अथर्व याचे वडील दिलीप नन्नारे यांच्या चित्ररथाचा समावेश असतो. मात्र, यंदा त्यांनी चित्ररथ काढण्याऐवजी महाप्रसादाचे आयोजन केले होते. त्यामुळे अथर्व मिरवणुकीत मित्रांसह सहभागी झाला होता. तिकडे स्टॉलवर त्याचे वडील महाप्रसादाचे वितरण करीत होते..मिरवणूक फ्रेड्स कॉलनी परिसरात येताच, अथर्वचा मित्र आईस्क्रिम खात असल्याने तोही आईस्क्रिम घेण्यासाठी चित्ररथावरून खाली उतरला आणि मिरवणुकीतून बाहेर पडत दुकानाकडे गेला. मात्र मिरवणूक संपल्यावरही तो घरी न परतल्याने कुटुंबीयांनी त्याची शोधाशोध सुरू केली. रात्रीच नातेवाईक व स्थानिकांनी गोळा होत रस्ता रोखण्याचा प्रयत्न केला.यानंतर तत्काळ शुक्रवारी रात्री उशिरा गिट्टीखदान पोलिसांनी अपहरणाचा गुन्हा दाखल करीत तपास सुरू केला. मात्र शनिवारी (ता.४) दुपारी चार वाजताच्या सुमारास कळमेश्वर जवळील भरतवाडा रेल्वे क्रॉसिंग उड्डाणपुलावर एका पोत्यात अथर्वचा मृतदेह आढळला. त्याचे दोन्ही हात आणि पाय दोरीने बांधून ठेवले होते..भरतवाडा येथील पोलिस पाटलाने याबाबत कळमेश्वर पोलिसांना सूचना दिली. माहिती मिळताच कळमेश्वर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला. प्राथमिक तपासात मृत मुलगा गिट्टीखदान पोलिस ठाण्यात नोंद असलेल्या 'मिसिंग' प्रकरणातील असल्याचे समोर आले. याबाबत गिट्टीखदान पोलिसांना माहिती देण्यात आली. त्यानंतर पोलिसांनी नातेवाईकांसह मृतदेहाची ओळख पटविली. त्यानंतर मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी मेयोत पाठविण्यात आला.परिसरात तणाव, पोलिसांचा बंदोबस्तअथर्व बेपत्ता झाल्यावर शनिवारी सकाळी परिसरात मोठा राडा झाला. त्यामुळे त्याचा मृतदेह आढळून आल्यावर परिसरात तणावाचे वातावरण होते. त्यामुळे परिसरात जवळपास दोनशेच्यावर पोलिसांचा ताफा तैनात करण्यात आला. याशिवाय परिमंडळ तीनचे पोलिस उपायुक्त राहुल मदने यांच्याकडे परिसराची जबाबदारी देण्यात आली आहे..गिट्टीखदानमध्ये हनुमान जयंतीच्या मिरवणुकीतून १४ वर्षीय अथर्व दिलीप नन्नोरे (वय १४) हा शुक्रवारी बेपत्ता झाला होता. यानंतर शनिवारी (ता.४) सकाळी अकरा वाजतापासून परिसरातील चौकात नातेवाईकांसह नागरिकांनी जक्काजाम केल्याने तणाव निर्माण झाला. पोलिसांच्या ताफ्यासह वरिष्ठ अधिकारी परिसरात दाखल झाले. तब्बत अडीच तास चाललेल्या हे चक्काजाम आंदोलन शेवटी आमदार विकास ठाकरे यांच्या मध्यस्थीने मागे घेण्यात आले. पोलिसांनी आंदोलनातील सहा जणांना ताब्यात घेतले.नववीत पलोटी स्कूलमध्ये शिकणाऱ्या अथर्वचे वडील दिलीप होलसेल भाजीपाला व्यावसायिक असून आई रेवती गृहिणी आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी परिसरात हनुमान जयंती निमित्ताने गुरुवारी (ता.२) परिसरात मिरवणूक काढण्यात आली. त्यात अथर्व मित्रासह सहभागी झाला होता. त्यानंतर फ्रेंड्स कॉलनी परिसरात आईस्क्रीम आणण्याच्या बहाण्याने तो बाहेर पडला पण परतला नाही. ही माहिती घरच्यांना मिळताच त्यांनी शोध सुरू केला. पालकांनी बेपत्ता होण्याची तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर पोलिसांनी तपास सुरू केला..दरम्यान या घटनेची माहिती परिसरात पसरल्याने व्यापाऱ्यांनी शनिवारी बंदची घोषणा केली. दरम्यान शनिवारी सकाळी नातेवाईकांसह काही नागरिकांनी चौकात चक्काजाम आंदोलन सुरू केले. नातेवाईकांसह नागरिकांनी रास्तारोको करून रस्ता रोखला व पोलिसांविरोधात घोषणाबाजी सुरू केली.याची माहिती पोलिसांना मिळताच त्यांचा ताफा दाखल झाला. याशिवाय सहपोलिस आयुक्त नविनचंद्र रेड्डी, पोलिस उपायुक्त (गुन्हे) राहुल माकणीकर, परिमंडळ दोनचे पोलिस उपायुक्त नित्यानंद झा, सहाय्यक पोलिस आयुक्त अभिजित पाटील यांच्यासह ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विजय दिघे आणि दंगलविरोधी पथक दाखल झाले. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नागरिकांची मनधरणी सुरू केली..मात्र, नातेवाईक ऐकून घ्यायला तयार नव्हते. त्यामुळे बराच काळ परिसरात तणाव होता. काहीच वेळात पोलिस आयुक्त डॉ. रवींद्रकुमार सिंगल यांनी घटनास्थळी दाखल होत नागरिकांना मुलाचा शोध सुरू केल्याचे सांगितले.पोलिस मुलाला शोधून आणतील असे आश्वस्त केले. काही वेळाने आमदार विकास ठाकरे दाखल आले. त्यांनीही नागरिकांची समजूत काढली. त्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले. मात्र सायंकाळी अथर्वचा मृतदेह कळमेश्वर परिसरात सापडल्याचे वृत्त धडकले.आंदोलनानंतर कोम्बिंग ऑपरेशननातेवाईकांकडून चक्काजाम आंदोलन सुरू असताना, तिथे कुख्यात गुंडही असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे पोलिसांनी आंदोलन संपताच त्यांना ताब्यात घेणे सुरू केले. त्यात सहा जणांंना पोलिसांनी ताब्यात घेल्याची माहिती आहे. आंदोलनानंतर पोलिसांनी गुंडांना शोधण्यासाठी कोम्बिंग ऑपरेशनही राबविले. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.