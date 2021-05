कर्तव्यावर असलेल्या पोलिस कर्मचाऱ्यावरच प्राणघात हल्ला, वार चुकवल्याने अनर्थ टळला

नागपूर : सरकारच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत अनेक मुस्लिम बांधवांनी घरीच ईद साजरी केली. मात्र, हिवरी ले-आउट येथील घटनेने शांततामय वातावरणाला गालबोट लागले. गर्दी टाळण्यासाठी असलेल्या पोलिसावर एकाने लोखंडी शस्‍त्राने हल्ला (attacked on on duty police) चढविला. त्यांनी प्रसंगावधान राखत वार चुकवल्याने मोठा अनर्थ टळला; पण त्यांच्या हाताला गंभीर दुखापत झाली. या प्रकरणातील आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. (attacked on on duty police in nagpur)

सुनील शिंदे (वय ४८), असे जखमी पोलिस कर्मचाऱ्याचे नाव आहे. ते नंदनवन ठाण्यात कार्यरत आहेत. त्यांच्यावर हल्ला करणारा आरोपी शेख रशीद शेख नजीर (वय ४०) रा. हिवरी ले-आउट याला अटक करण्यात आली आहे. ईदनिमित्त गर्दी होण्याची शक्यता असलेल्या अनेक स्थळांवर शुक्रवारी पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. शिंदे यांची हिवरी ले-आउट येथील अक्सा मशीदजवळ ड्यूटी लावण्यात आली होती. सकाळी ९ वाजताच्या सुमारास आरोपी तिथे पोहोचला. ‘हमारे लोगो को नमाज पढने दे, तु यहा से चले जा, नही तो तुझे जान से मार दुंगा’ अशी धमकी दिली. शिंदे समजाविण्याचा प्रयत्न करीत असताना त्याने जवळचे लोखंडी शस्‍त्र काढून शिंदे यांचा गळा, पोटावर वार केला. शिंदे यांना प्रसंगावधान राखत वार हुकविले. यानंतरही डावे दंड, नाक आणि उजव्या हातावर वार लागून ते जखमी झाले. या घटनेमुळे परिसरात तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. याप्रकरणी नंदनवन पोलिसांनी प्राणघातक हल्ला, शासकीय कामात अडथळा व भारतीय हत्यार कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करून आरोपीला अटक केली.