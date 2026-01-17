नागपूर

CM Devendra Fadnavis : विजयाचा उन्माद नको, पारदर्शी कारभार करा

नागपूर महानगरपालिकेत मिळालेल्या विजयाचा उन्माद करू नका. पालिकेत पारदर्शी आणि लोकाभिमुख कारभार करा, असा सल्ला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला.
CM Devendra Fadnavis

CM Devendra Fadnavis

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर - महानगरपालिकेत मिळालेल्या विजयाचा उन्माद करू नका. पालिकेत पारदर्शी आणि लोकाभिमुख कारभार करा, असा सल्ला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विजयी रॅलीला संबोधित करताना नवनिर्वाचित नगरसेवकांना दिला.

Loading content, please wait...
Bjp
victory
Nagpur Municipal Election
CM Devendra Fadnavis

Related Stories

No stories found.