CM Devendra Fadnavis : विजयाचा उन्माद नको, पारदर्शी कारभार करा

नागपूर - महानगरपालिकेत मिळालेल्या विजयाचा उन्माद करू नका. पालिकेत पारदर्शी आणि लोकाभिमुख कारभार करा, असा सल्ला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विजयी रॅलीला संबोधित करताना नवनिर्वाचित नगरसेवकांना दिला..केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या महाल येथील निवासस्थानासमोर मनपा निवडणुकीतील यश साजरे करण्यासाठी या विजय रॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासह शहर भाजपचे प्रमुख पदाधिकारी आणि नवनियुक्त नगरसेवक उपस्थिती होते..मुख्यमंत्री म्हणाले, की नागपूरसह संपूर्ण राज्यात भाजपला ऐतिहासिक असे यश मिळाले आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी दिलेला विकासाचा अजेंडा पुढे नेल्यामुळेच राज्यात हे यश मिळाले आहे. मोदी यांच्या विकासाच्या अजेंड्याला नागरिकांनी दिलेल्या समर्थनाची ही पावती आहे.लोकांनी दाखविलेल्या या विश्वासाला सार्थकी लावण्यासाठी पालिकेचा कारभार पारदर्शी आणि लोकाभिमुख पद्धतीने राबविणे ही आपली जबाबदारी आहे. तसेच या यशाचा आनंद साजरा करताना कुठेही विजयाचा उन्माद दिसायला नको. लोकांनी दिलेली ही जबाबदारी पारदर्शक कारभारातून योग्य पद्धतीने पूर्ण करू असा विश्वास राज्यातील मतदारांना द्यावा..या विजयाचे श्रेय नागपूरसह महाराष्ट्रातील जनतेला आहे. हे यश सर्व कार्यकर्त्यांचे आहे. नागपुरात भाजपला अभूतपूर्व असा विजय मिळाला असून, विजयासाठी नितीन गडकरी, चंद्रशेखर बावनकुळे आणि स्थानिक नेत्यांनी प्रचंड मेहनत घेतली. गडकरी यांच्या नेतृत्वात नागपूरने आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शहर म्हणून मोहोर उमटवली आहे, असेही फडणवीस म्हणाले..जनतेची कामे करा - नितीन गडकरीनागपूर हे देशातील सुंदर शहर बनवायचे आहे. त्यासाठी जनतेने आपल्यावर दाखविलेला हा विश्वास आहे. नागपुरात दयाशंकर तिवारी यांच्यासह तिन्ही आमदारांनी परिश्रम घेतले. संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी यश मिळवून दिले. नागपूरसह विदर्भात चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विजयासाठी परिश्रम घेतले. त्यामुळे जनतेचा हा विश्वास सार्थकी लावायचा आहे असे सांगून नितीन गडकरी यांनी जनतेची कामे करा, असा सल्ला नगरसेवकांना दिला..