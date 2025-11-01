नागपूर

Bachchu Kadu: नाराज असलेल्यांनी स्वतंत्र लढा उभारावा; बच्चू कडूंचे थेट आव्हान, टप्प्याटप्प्याने यश मिळणार

Bachchu Kadu Farmers Protest: बच्चू कडू यांनी शेतकऱ्यांसाठी लढा देत सरकारकडून कर्जमाफीची घोषणा मिळवली. ‘ज्यांना तत्काळ माफी हवी, त्यांनी स्वतंत्र लढा उभारावा’ असे त्यांनी स्पष्ट आव्हान दिले.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : मॅनेज झाले का? असे फोन, मेसेज काही जण मला घरी बसून करत आहेत. कर्जमाफीसाठी सहा महिने का लावले? असे ते म्हणत आहेत. घरी बसून कॉमेंट करणे सोपे आहे परंतु, ज्यांनी रक्त सांडले त्यांचे काय? असा प्रश्न उपस्थित करून बच्चू कडू यांनी ज्यांना तत्काळ कर्जमाफी हवी आहे अशांनी स्वतंत्र लढा उभारावा असे थेट आव्हान दिले.

