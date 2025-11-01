Bachchu Kadu: नाराज असलेल्यांनी स्वतंत्र लढा उभारावा; बच्चू कडूंचे थेट आव्हान, टप्प्याटप्प्याने यश मिळणार

नागपूर : मॅनेज झाले का? असे फोन, मेसेज काही जण मला घरी बसून करत आहेत. कर्जमाफीसाठी सहा महिने का लावले? असे ते म्हणत आहेत. घरी बसून कॉमेंट करणे सोपे आहे परंतु, ज्यांनी रक्त सांडले त्यांचे काय? असा प्रश्न उपस्थित करून बच्चू कडू यांनी ज्यांना तत्काळ कर्जमाफी हवी आहे अशांनी स्वतंत्र लढा उभारावा असे थेट आव्हान दिले..गुरुवारी रात्री सरकारसोबत मुंबईतील बैठक आटोपून बच्चू कडू शुक्रवारी (ता.३१) दुपारी नागपुरात दाखल झाले. विमानतळावरून थेट ते खापरी (पुनर्वसन) येथील आंदोलनस्थळी पोहचले. येथे त्यांचे जंगी स्वागत करण्यात आले. त्यानंतर सामाजिक भवनमध्ये उपस्थित शेतकऱ्यांशी त्यांनी संवाद साधला. ते म्हणाले की, ही लढाई आपण जिंकली आहे.एकीच बळ किती मोठे असते हे दिसून आले आहे. आपण सरकारकडून कर्जमाफीची तारीख आणली..ते पुढे म्हणाले की, तुम्ही सर्वजण एकत्र आल्याने ज्या विहिरीला पाणी लागत नव्हते त्या विहिरीला पाणी आणले आहे. किमान तारीख आणि कर्जमाफीची घोषणा घेऊन आलो. काही लोक टीका करतात. अशांना अमृत दिले तरी समाधान होत नाही. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कर्जमाफीचा शब्द दिला आहे. आम्ही शेतकऱ्यांचे वैरी नाहीत. टप्प्याटप्प्याने यश मिळणार आहे. त्यामुळे कोण काय बोलते याकडे लक्ष देऊ नका. यावेळी व्यासपीठावर शेतकरी संघटनेचे वामनराव चटप, महादेव जानकर, नीतेश कराळे, सलिल देशमुख उपस्थित होते..योग्य वेळेची कल्पना नव्हतीरायगड येथील अन्नत्याग आंदोलनाची दखल घेत काही निकषांवर आधारित कर्जमाफी देण्यास सरकार तयार झाले. मात्र, योग्य वेळी कर्जमाफी देणार अशी खुंटी मारण्यात आली. आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना सरकारची योग्य वेळ कधी येणार याची कल्पना नव्हती. सरकारही त्याबाबत स्पष्ट सांगत नव्हते. यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या. त्यामुळेच तिसऱ्या टप्प्यातील हे आंदोलन आक्रमक पद्धतीने करण्यात आल्याचे कडू यांनी सांगितले..Bachchu Kadu: ''बच्चू कडू मॅनेज?'' आरोप करणाऱ्यांवर कडूंचा संताप; म्हणाले, फायदाच झाला....हे लोकलढ्याचे यशविनापरवानगी आणि न्यायालयाचे आदेश नसताना राष्ट्रीय महामार्ग रोखल्याबद्दल आमच्यावर गुन्हे दाखल झाले. परंतु, या सर्वाची पर्वा आम्ही केली नाही आणि निडरपणे आंदोलन रेटले. शेतकरी, दिव्यांगाच्या शक्तीपुढे सरकारला झुकावे लागले आणि चर्चेला बोलावण्यात आले. बैठकीत सरकारने पुन्हा योग्यवेळी कर्जमाफी करणार असल्याची री ओढली. अडीच तासाच्या बैठकीत चांगलीच खडाजंगी झाली. चर्चेअंती सरकारने ३० जूनपर्यंत कर्जमाफी केली जाईल, असे जाहीर केले. आपल्या लोकलढ्याचे हे मोठे यश आहे, असेही त्यांनी सांगितले..३१ वर्षानंतरचे सर्वांत मोठे आंदोलनपंजाबमधील शेतकऱ्यांचे आंदोलन तेरा महिने चालले. पण आपल्या तीन दिवसांच्या आंदोलनातच सरकारने मागण्या मान्य केल्या. शरद जोशी यांच्या आंदोलनानंतर तब्बल ३१ वर्षांतील हे सर्वात मोठे आंदोलन आपण केले. कुठलाही स्वार्थ न बाळगता केवळ आणि केवळ शेतकऱ्यांच्या फौजेने ही कर्जमाफी खेचून आणली आहे, असेही ते म्हणाले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.