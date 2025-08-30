नागपूर

Chandrashekhar Bawankule: काँग्रेसने केला ओबीसींवर अन्याय : बावनकुळे; महायुती सरकारनेच मराठा समाजाला दिला न्याय

OBC Reservation: महाराष्ट्राचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी काँग्रेसवर टीका करत ओबीसींच्या आरक्षणाबाबत स्पष्ट भूमिका न घेतल्याचे म्हटले. महायुती सरकारने मराठा समाजाला न्याय दिला असल्याचा दावा त्यांनी केला.
Updated on

नागपूर : काँग्रेस आणि महाविकास आघाडीने ओबीसीमधून आरक्षण द्यावे का याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करावी. काँग्रेस तर नेहमीच ओबीसींच्या विरोधात राहिली आहे, अशी टीका राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी माध्यमांशी बोलताना केली. कॉंग्रेसने ओबीसीला कधीही न्याय दिला नाही, असेही ते म्हणाले.

