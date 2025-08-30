Chandrashekhar Bawankule: काँग्रेसने केला ओबीसींवर अन्याय : बावनकुळे; महायुती सरकारनेच मराठा समाजाला दिला न्याय

नागपूर : काँग्रेस आणि महाविकास आघाडीने ओबीसीमधून आरक्षण द्यावे का याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करावी. काँग्रेस तर नेहमीच ओबीसींच्या विरोधात राहिली आहे, अशी टीका राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी माध्यमांशी बोलताना केली. कॉंग्रेसने ओबीसीला कधीही न्याय दिला नाही, असेही ते म्हणाले. .मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी जरांगे पाटील मुंबईत धडकले आहेत. कुणबी समाजाचे प्रमाणपत्र देऊन मराठ्यांना आरक्षण देण्याची त्यांनी मागणी केली आहे. विरोधकांनी त्यांच्या आंदोलनास पाठिंबा जाहीर केला आहे. उद्धवसेनेचे अनेक आमदार व खासदार आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. काँग्रेसचे नेते बाळासाहेब थोरात यांनीही आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला आहे. शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी याबाबत अद्याप काही प्रतिक्रिया व्यक्त केली नाही. माजी मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे, पृथ्वीराज चव्हाण, नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार यांनीही या विषयावर आपली भूमिका जाहीर करावी असेही बावनकुळे म्हणाले..जरांगे यांना फक्त एक दिवस मुंबईत आंदोलन करण्याची परवानगी न्यायालयाने दिली आहे. त्यांनी ही मुदत वाढवून देण्याची मागणी केली. यावर बावनकुळे म्हणाले, मुदतवाढ देण्याचा निर्णय न्यायालयाला घ्यायचा आहे. त्यावर मी बोलणे योग्य नाही. मात्र सरकार म्हणून आमची भूमिका सहकार्याची आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आंदोलकांना दुखावले नाही. .जे नियमात बसते त्यानुसार ते निर्णय घेतात. महायुती सरकारनेच मराठा समाजाला न्याय दिला असल्याचा दावाही बावनुकळे यांनी केला. ओबीसी बाहेर असलेल्या आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्यांना आरक्षण दिले जात आहे. मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. यात आणखी काय देता येईल याचा प्रयत्न सुरू आहे. सारथीच्या माध्यमातून मराठा समाजाला फायदा होत आहे. ओबीसी बाहेर असलेल्या आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्यांना आरक्षण दिले जात आहे. कॉंग्रेसने ओबीसीला कधीही न्याय दिला नाही. ओबीसी आयोग, ओबीसी मंत्रालय भाजप सरकारने आणले..Nagpur Crime: क्षुल्लक कारणावरून मारहाण, युवकाचा मृत्यू; एका आरोपीला जलालखेडा पोलिसांकडून अटक.आज ३५३ जातींचा ओबीसीत समावेश आहे. यात मराठ्यांचा समावेश केल्यास ओबीसीच्या आरक्षणात आणखीच कपात होते हे योग्य आहे, असे करायचे का यावर काँग्रेसने स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी, असेही बावनकुळे म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.