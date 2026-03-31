बाजारगाव: नागपूर-अमरावती महामार्गावरील बाजारगाव येथील कुंभार पुरा परिसर एकेकाळी मातीच्या सुगंधाने दरवळणारा आणि कुंभारांच्या कलेने समृद्ध होता. मात्र आज महागाई, मातीचा तुटवडा आणि बदलत्या बाजारपेठेमुळे हा पारंपरिक व्यवसाय अस्तित्वाच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपला आहे. पिढ्यानपिढ्या मातीतून जीवन घडवणाऱ्या कुंभार समाजाचा व्यवसाय हळूहळू संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर आहे..कुंभार पुरा परिसरात मराठे, वेव्हारे, बोरसरे, वरवाडे, कपाटे, खोबरे आदी कुटुंबे वास्तव्यास असून त्यांची मुख्य उपजीविका मातीपासून विविध वस्तू तयार करणे हीच होती. लाकडी चाकावर हाताने फिरवत माठ, गुल्लक, दिवे, मूर्ती व घरगुती भांडी तयार करण्याची कला ही या समाजाची ओळख होती..मात्र गेल्या वीस वर्षांत परिस्थिती बदलली आहे. पूर्वी बाजारगाव व काथलाबोडी परिसरात सहज उपलब्ध होणारी माती आता मिळणे कठीण झाले आहे. ही ठिकाणे वन विभागाच्या अखत्यारित गेल्याने कुंभारांना सावरगाव येथून माती विकत घ्यावी लागते. एका टेम्पो मातीसाठी सुमारे साडेसहा हजार रुपये खर्च येत असल्याने उत्पादन खर्च वाढला आहे..त्यातच प्लास्टिक व रेडीमेड वस्तूंच्या वापरामुळे मातीच्या भांड्यांची मागणी घटली आहे. या परिस्थितीमुळे तरुण पिढी या व्यवसायापासून दूर जात आहे. पारंपरिक कलेचा वारसा जपण्यासाठी शासनाने माती उपलब्ध करून देणे, आर्थिक मदत व बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याची मागणी कुंभार समाजाकडून होत आहे.."पूर्वी आमच्या हाताला कामाची कमी नव्हती. गावोगावी जाऊन माठ, दिवे, देवीच्या व गणपतीच्या मूर्ती विकायचो; पण आता मातीच मिळत नाही आणि तयार मालालाही योग्य दर मिळत नाही. आमचा व्यवसाय हळूहळू संपत चालला आहे."- मुकेश मराठे, बाजारगाव"आता स्वतः भांडी तयार करणे परवडत नाही म्हणून बाहेरून माठ आणून विकतो; मात्र त्यातही काही फायदा राहत नाही. खर्च वाढतोय, पण उत्पन्न मात्र वाढत नाही."- दशरथ वेव्हारे, व्यावसायिक"या व्यवसायात भविष्य दिसत नाही म्हणून आम्हाला दुसऱ्या कामाकडे वळावे लागते. आमच्या पिढीत ही पारंपरिक कला टिकेल की नाही, याबद्दल शंका वाटते."- राहुल कपाटे, युवक