नागपूर

Nagpur News: मातीशी नाते जपणार्‍या कुंभारपुर्‍याचे अस्तित्व धोक्यात; प्लास्टिकच्या युगात मातीच्या कलेला उतरती कळा ;आधाराची गरज

Bazargaon Potters Struggle in Plastic Era: बाजारगाव येथील कुंभारपुरा एकेकाळी मातीच्या कलेसाठी प्रसिद्ध होता, मात्र मातीचा तुटवडा, महागाई आणि प्लास्टिकच्या वस्तूंचा प्रचलनामुळे व्यवसाय संकटात.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बाजारगाव: नागपूर-अमरावती महामार्गावरील बाजारगाव येथील कुंभार पुरा परिसर एकेकाळी मातीच्या सुगंधाने दरवळणारा आणि कुंभारांच्या कलेने समृद्ध होता. मात्र आज महागाई, मातीचा तुटवडा आणि बदलत्या बाजारपेठेमुळे हा पारंपरिक व्यवसाय अस्तित्वाच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपला आहे. पिढ्यानपिढ्या मातीतून जीवन घडवणाऱ्या कुंभार समाजाचा व्यवसाय हळूहळू संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर आहे.

Loading content, please wait...
