Nagpur News: बेसा चौक खड्डेमय, कधी होईल सौंदर्यीकरण?; वाहतूक कोंडीने वाहनचालक पुरते हैराण; स्थानिक नागरिकांमध्ये रोष

नागपूर: कधीकाळी 'बेसा' हे गाव होते. या गावाची लोकसंख्या केवळ तीनशेच्या घरात होती. अलीकडे या भागाचे शहरीकरण झाले. बेसा नगरपंचायत तयार झाली. लोकसंख्या झपाट्याने वाढली, वाहतूक वाढली. मात्र, येथील मुख्य चौकाची अवस्था अतिशय दयनीय आहे. चौकातील खड्डे, चारही कोपऱ्यात अस्वच्छतेचा कळस दिसतो. बेसा चौकाचे सौंदर्यीकरण कधी होईल, असा सवाल या भागातील नागरिकांनी केला आहे. .बेसा- बेलतरोडी हा मुख्य रस्ता, मानेवाडा ते बेसा, पिपळा ते बेसा आणि घोगली ते बेसा या चारही भागातून या चौकात प्रचंड वाहतूक वाढली आहे. दर दिवसाला शंभरपेक्षा अधिक बसेसच्या फेऱ्या बेसा चौकातून होतात, मात्र चौकात पोहोचले की, खड्डेच खड्डे दिसतात..बेसा नगरपरिषदेकडून या चौकाच्या सौंदर्यीकरणाबाबत कोणतीही ठोस पावले उचलली जात नसल्याची खंत व्यक्त होत आहे. परिसराची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असताना आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा आणि वाहतूक नियोजनाचा अभाव प्रकर्षाने जाणवत आहे..नागरिकांनी प्रशासनाकडे या चौकातील रस्त्याची दुरुस्ती, चौकाचे सौंदर्यीकरण वाहतूक व्यवस्थेची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा, भविष्यात ही समस्या आणखी गंभीर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे..वाहतूक पोलिस आहेत तरी कुठे?बेसा चौकातून या भागातील शाळांमध्ये विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणात शाळेच्या बसेसमधून जातात. शाळा सुटण्याच्या वेळी चौकात प्रचंड वाहतूक कोंडी होते. चौकातील वाहतुकीचे नियोजन योग्य प्रकारे होत नसल्यामुळे होणारी वाहतूक कोंडी नागरिकांची डोकेदुखी बनली आहे. स्थानिक रवींद्र कांबळे, शिल्पा घोडेश्वार, सुनीता पानतावणे, पल्लवी वहाणे या नागरिकांनी सांगितले की, सकाळी व दुपारी शाळांच्या वेळेत परिस्थिती अधिकच गंभीर होते. वाहतूक व्यवस्थेमुळे वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागतात. ज्यावेळी वाहतूक नियंत्रणासाठी पोलिसांची गरज असते, त्यावेळी चौकात पोलिस काका दिसत नाही. बेसा चौकात वाहनांची कागदपत्रे तपासून दंड वसुली करणारे पोलिस मात्र सहज नेमक्या वेळेत दिसतात, असा आरोपही स्थानिकांकडून होत आहे. कोंडी सोडवण्यापेक्षा दंड वसुलीवरच पोलिसांचा भर दिसतो, अशी संतप्त प्रतिक्रिया नागरिकांनी व्यक्त केली.