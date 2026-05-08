Nagpur News: बेसा पाॅवर हाऊसपुढे कचऱ्याचे ढीग!;स्थानिक नागरिक त्रस्त; कचारा फेकणाऱ्यांवर कारवाईची मागणी

नागपूर: बेसा पाॅवर हाऊस समोर गॅस गोडाऊन लगत कचऱ्याचे मोठे ढीग साचत असून, यामुळे स्थानिक नागरिक त्रस्त झाले आहेत. विशेष म्हणजे, मनपा प्रशासनाकडून दररोज कचरा उचलला जात असला, तरी काही तासांतच परिस्थिती जैसे थे होत असल्याने नागरिकांकडून संताप व्यक्त होत आहे..स्थानिक नागरिकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित ठिकाणी कचरा टाकण्यासाठी रात्रीच्या वेळेचा वापर केला जातो. रात्री १२ वाजताच्या सुमारास काही व्यवसायीक या ठिकाणी कचरा आणून टाकतात. सकाळी नागरिक जेव्हा घराबाहेर पडतात, तेव्हा त्यांना पुन्हा कचऱ्याचा मोठा ढीग पाहायला मिळतो. दररोज कचरा उचलूनही पुन्हा तोच ढीग कसा तयार होतो, असा प्रश्न आता उपस्थित केल्या जात आहे..रात्रीच्यावेळी कचरा फेकणाऱ्यांवर आळा घालण्यासाठी प्रशासनाने या परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे लावावेत. ज्यामुळे नियम धाब्यावर बसवून जे येथे कचरा टाकतात त्यांच्यावर पाळत ठेवला येणार. यासहच अशांवर कठोर दंडात्मक कारवाई करण्याची मागणी स्थानिकांनी केली आहे.."परिसरातून कचरा दररोज उचलला जातो, हे खरे आहे. परंतु पुन्हा काही तासांतच तिथे ढीग तयार होतो. रात्रीच्यावेळी व्यवसायीक येथे कचरा टाकतात, ज्यामुळे आम्हाला श्वास घेणेही कठीण झाले आहे. प्रशासनाने यावर कायमस्वरूपी उपाय शोधावा."- अब्बास शेख, स्थानिक नागरिक.."परिसरात असलेले लॉन व भंगारविक्रेते रात्रीच्यावेळी येथे कचरा टाकतात. त्यामुळे सकाळी या मार्गावरून जाणाऱ्या नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागतो. याबाबत वारंवार मनपाच्या उपद्रव शोध पथक (एनडीएस) कडे तक्रार करूनही त्यांच्याकडून कुठलीही कारवाई होताना दिसत नाही."- शकील पटेल, नगरसेवक,प्रभाग क्रमांक ३०.