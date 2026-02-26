Nagpur Crime : नागपुरात रक्ताचं नातं रक्ताळलं! भावानं 30 वर्षीय सख्ख्या बहिणीचा तलवारीनं चिरला गळा; मुलीच्या बचावासाठी गेलेली आईही गंभीर जखमी

भद्रावती (नागपूर) : शहरातील झिंगुजी वॉर्डात घरगुती वादातून अत्यंत धक्कादायक घटना घडली. भावानेच आपल्या तीस वर्षीय सख्ख्या बहिणीची तलवारीने हत्या (Brother Kills Sister in Bhadravati Nagpur) केली. ही घटना मंगळवारी (ता. २४) रात्री साडेआठ वाजताच्या सुमारास घडली..या घटनेत आईही गंभीर जखमी आहे. तिच्यावर जिल्हा सामान्य रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. मृत तरुणीची नावे संजीवनी भोंडे (वय ३०) आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी सूरज भोंडे, वडील शंकर भोंडे यांना अटक केली आहे. शहरातील झिंगुजी वॅार्डात भोंडे कुटुंबीय राहतात. वडील शंकर भोंडे आणि मुलगा सूरज हे दोघेही एकाच घरात वेगळे राहायचे, तर आई पुष्पा आणि मुलगी संजीवनी हे वेगळे राहायचे..गेल्या काही महिन्यांपासून या कुटुंबात मालमत्तेच्या कारणावरून प्रचंड तणाव होता. नेहमीच घरात वाद व्हायचे. मंगळवार (ता. २४) सूरज बाजारातून भाजीपाला घेऊन आला. तो संजीवनी हिसकावून घेतला. याच कारणामुळे वाद सुरू झाला. काही वेळात हा वाद टोकाला गेला. संतापाच्या भरात सूरजने घरात असलेल्या तलवारीने बहिण संजीवनीवर वार केले. मुलीस सोडविण्यासाठी गेलेली आई पुष्पालाही सूरजने तलवारीने मारहाण केली..Nagpur Mahal Violence : 'एक्स गर्लफ्रेंड'च्या वादातून नागपूर हादरलं! हातात तलवारी घेऊन 12 तरुणांचा मध्यरात्री थरार; अनेक दुचाकींची तोडफोड, पाहा VIDEO.आईवर वार करण्यासाठी वडील शंकर भोंडे यांनी सूरजला प्रवृत्त केल्याचा आरोप आहे. यात पुष्पाच्या शरीरावर खोल जखमा असून तिची प्रकृतीही गंभीर आहे. तिला ग्रामीण रुग्णालयातून चंद्रपूर येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयात हलविण्यात आले. या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळ गाठले. घटनास्थळाचा पंचनामा केला. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी रुग्णालयात पाठविण्यात आले. याप्रकरणी पोलिसांनी सूरज भोंडे आणि वडील शंकर भोंडे यांना ताब्यात घेतले आहे..ब्युटीपार्लरच्या कामातून घरखर्च भागवायचीमुलगा सूरज आणि वडील शंकर भोंडे हे दोघे वेगळे स्वयंपाक करून स्वतंत्रपणे राहत होते. संजीवनी भोंडे आणि तिची आई पुष्पा भोंडे या दोघी बाहेर कामकाज करून स्वतःचा उदरनिर्वाह करीत होत्या. कुटुंबातील मतभेदांमुळे घरात कायम वादाचे वातावरण राहत होते. संजीवनी ही अत्यंत बुद्धिमान व कष्टाळू मुलगी म्हणून परिसरात परिचित होती. तिने पदवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले होते. ती नोकरीच्या शोधात होती. पोलिस भरती, लष्कर भरतीसाठीही तिने प्रयत्न केले होते..Minister Narhari Zirwal : मंत्री झिरवाळांच्या बालेकिल्ल्यातच ACB ची 'रेड'; महिला सरपंचाला लाच घेताना रंगेहाथ पकडलं, 50 हजारांची मागणी अन् 15 हजारांत....विविध शासकीय व खासगी नोकऱ्यांसाठी अर्ज केले होते. कुटुंबाला आर्थिक हातभार लागावा यासाठी ती ब्युटीपार्लरचे काम करून घरखर्चात सहकार्य करीत होती. आरोपीला संपूर्ण मालमत्ता एकट्याच्या नावे हवी होती, अशीही माहिती समोर येत आहे. मात्र, याबाबत अधिकृत पुष्टी अद्याप झालेली नसून पोलिसांकडून सर्व बाजूंनी तपास सुरू आहे.पुढील तपास ठाणेदार योगेश्वर पारधी यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.