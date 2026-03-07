नागपूर

Success Story: कोचिंगशिवाय मिळवला यूपीएससीत ६४७ वा क्रमांक; भाग्यश्री नैकालेचा जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास

Inspiring Journey: भाग्यश्री नैकालेने कोचिंगशिवाय केवळ स्व-अभ्यासावर विश्वास ठेवून यूपीएससीत ६४७ वा क्रमांक मिळवला. आर्थिक अडचणींवर मात, प्रेरणादायी मेहनत आणि जिद्द यांचा प्रवास.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : संकटे कितीही मोठी असली तरी जिद्द, मेहनत आणि आत्मविश्वास यांच्या जोरावर यश मिळवता येते, हे नागपूरच्या भाग्यश्री राजेश नैकाले हिने सिद्ध करून दाखवले आहे. आर्थिक अडचणींवर मात करत तिने कोणतेही कोचिंग क्लासेस न लावता केवळ स्व-अभ्यासाच्या बळावर संघ लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) परीक्षेत ६४७ वा क्रमांक मिळवत उल्लेखनीय यश संपादन केले.

