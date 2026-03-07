Success Story: कोचिंगशिवाय मिळवला यूपीएससीत ६४७ वा क्रमांक; भाग्यश्री नैकालेचा जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास

नागपूर : संकटे कितीही मोठी असली तरी जिद्द, मेहनत आणि आत्मविश्वास यांच्या जोरावर यश मिळवता येते, हे नागपूरच्या भाग्यश्री राजेश नैकाले हिने सिद्ध करून दाखवले आहे. आर्थिक अडचणींवर मात करत तिने कोणतेही कोचिंग क्लासेस न लावता केवळ स्व-अभ्यासाच्या बळावर संघ लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) परीक्षेत ६४७ वा क्रमांक मिळवत उल्लेखनीय यश संपादन केले..भाग्यश्रीचे वडील लाईनमेन म्हणून काम करतात, तर आई गृहिणी आहे. साध्या कुटुंबातून आलेल्या भाग्यश्रीने लहानपणापासूनच शिक्षणात मेहनत घेण्याची सवय जोपासली. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करताना आर्थिक मर्यादा समोर होत्या..महागडे कोचिंग क्लासेस परवडत नसतानाही तिने खचून न जाता स्व-अभ्यासाचा मार्ग निवडला. विविध संदर्भग्रंथ, ऑनलाइन साहित्य आणि सातत्यपूर्ण अभ्यासाच्या जोरावर तिने आपली तयारी अधिक भक्कम केली..यूपीएससी २०२४ च्या परीक्षेत तिने ७३७ वा क्रमांक मिळवला होता. हैदराबाद येथे भारतीय रेल्वे व्यवस्थापन सेवाचे प्रशिक्षण घेत असतानाच तिने पुढील तयारीही सुरू ठेवली. मर्यादित साधनसामग्री असतानाही कठोर परिश्रम, शिस्तबद्ध अभ्यास आणि सकारात्मक दृष्टिकोन यांच्या आधारे तिने आपले स्वप्न साकार केले..Success Story: कष्ट, जिद्द आणि सातत्याचे फळ; ऊसतोड कामगाराचा मुलगा बनला सीए.भाग्यश्रीच्या या यशामुळे तिच्या कुटुंबात आनंदाचे वातावरण आहे. परिसरातील नागरिक आणि मित्रपरिवाराकडून तिच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे. आर्थिक अडचणी असूनही हार न मानता स्वप्नांच्या दिशेने वाटचाल केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.