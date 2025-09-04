गणपती दर्शनाला आलेल्या दाम्पत्यावर काळाचा घाला; भरधाव ट्रकच्या धडकेत पती जागीच ठार, पत्नीसह मुलगा गंभीर जखमी

भंडारा : भंडाऱ्यात एक भीषण दुर्घटना घडलीये. गणपती दर्शनासाठी (Ganesha Darshan) आलेल्या एका दाम्पत्याच्या दुचाकीला भरधाव ट्रकने जोराची धडक दिली. या भीषण अपघातात (Bhandara Accident) पतीचा जागीच मृत्यू झाला असून पत्नी आणि मुलगा गंभीर जखमी झाले आहेत. .ही दुर्घटना मंगळवारी रात्री साडेदहा वाजताच्या सुमारास शहरातील साई मंदिरासमोर घडली. मृताचे नाव जगदीश गजानन चकोले (३६, रा. मोहाडी, मौदा, जि. नागपूर) असे असून ते स्थानिक कंपनीत चालक म्हणून कार्यरत होते..Meerut Crime : थंड पेयात मिसळल्या झोपेच्या गोळ्या अन् नंतर दोरीने गळा आवळून केला वडिलांचा निर्घृण खून; दोन मुलांसह सूनेला अटक.सुट्टीचा दिवस असल्याने ते पत्नी आणि दोन्ही मुलांना घेऊन दुपारी पाच वाजता भंडाऱ्यात दर्शनासाठी आले होते. त्यांच्या सोबत गावातील योगेश माकडे व त्याचे कुटुंबीय दुसऱ्या दुचाकीवर होते. राजीव गांधी चौकाच्या दिशेने जात असताना, ट्रक (क्रमांक सीजी ०७ बीपी ९६७७) ने मागून जोरदार धडक दिली. या अपघातात जगदीश यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली, तर पत्नी आणि मुलगा जखमी झाले..स्थानिक नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेत जखमींना रुग्णवाहिकेतून जिल्हा रुग्णालयात हलविले. मात्र, उपचारापूर्वीच जगदीश यांचा मृत्यू झाला. घटनेनंतर संतप्त नागरिकांनी ट्रकचालकाला चोप दिला. पोलिसांनी वेळेवर घटनास्थळी पोहोचून परिस्थिती नियंत्रणात आणली आणि आरोपी चालकाविरुद्ध गुन्हा नोंदविला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.