गणपती दर्शनाला आलेल्या दाम्पत्यावर काळाचा घाला; भरधाव ट्रकच्या धडकेत पती जागीच ठार, पत्नीसह मुलगा गंभीर जखमी

Ganpati Darshan Turns into Tragedy in Bhandara : बाप्पाच्या दर्शनाला निघाले, पण अपघातात गमावला जीव!
सकाळ डिजिटल टीम
भंडारा : भंडाऱ्यात एक भीषण दुर्घटना घडलीये. गणपती दर्शनासाठी (Ganesha Darshan) आलेल्या एका दाम्पत्याच्या दुचाकीला भरधाव ट्रकने जोराची धडक दिली. या भीषण अपघातात (Bhandara Accident) पतीचा जागीच मृत्यू झाला असून पत्नी आणि मुलगा गंभीर जखमी झाले आहेत.

