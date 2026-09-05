Bhandara Convoy Accident : खासदाराच्या ताफ्यातील कारची दुचाकीला धडक, एकाचा मृत्यू, ७ वर्षीय चिमुकला जखमी

लाखनी : भंडाराकडून साकोलीकडे खासदार प्रशांत पडोळे व आमदार नाना पटोले जात असताना त्यांच्या ताफ्यातील एका कारने दुचाकीला मागेहून धडक दिली. .यात दुचाकीस्वाराचा जागीच मृत्यू, तर दुचाकीवरील सात वर्षीय बालक जखमी झाला. ही घटना राष्ट्रीय महामार्गावरील गडेगाव येथे गुरुवारी (ता. ३) दुपारी सव्वादोनच्या सुमारास घडली. संतोष सुधाकर बांते (वय ३०, रा. मोहदुरा) असे मृताचे नाव असून, आयुष नरेंद्र कमाने (वय ७, रा. गडेगाव) असे जखमी बालकाचे नाव आहे..Supreme Court: सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय! निवृत्तीचे वय ६० की ६२? सात राज्यांसाठी नियम बदलणार, नेमका काय आहे आदेश? .गुरुवारी (ता. ३) ला दुपारी सव्वादोनच्या सुमारास भंडाराकडून साकोलीकडे खासदार डाॅ. प्रशांत पडोळे व आमदार पटोले जात असताना त्यांच्या ताफ्यात असलेल्या भरधाव कारने (एमएच ३६/ ए. एल. ३६०५) दुचाकीला (एमएच ३६/ क्यू. २१८४) धडक दिली..धडक एवढी भीषण होती की, दुचाकीस्वार संतोष बांते याचा जागीच मृत्यू झाला. आयुष कमाने हा बालक जखमी झाला. या प्रकरणी लाखनी पोलिसांनी कार चालक खेमचंद दुबेदास कावळे याच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. पुढील तपास सहायक पोलिस निरीक्षक कपूर करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.