नागपूर

Bhandara Convoy Accident : खासदाराच्या ताफ्यातील कारची दुचाकीला धडक, एकाचा मृत्यू, ७ वर्षीय चिमुकला जखमी

Car in MP's Convoy Hits Two-Wheeler in Lakhani: भंडाराकडून साकोलीकडे जात असलेल्या खासदार प्रशांत पडोळे आणि आमदार नाना पटोले यांच्या ताफ्यातील कारने गडेगाव येथे दुचाकीला मागून धडक दिली.
Bhandara Convoy Accident

Bhandara Convoy Accident

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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लाखनी : भंडाराकडून साकोलीकडे खासदार प्रशांत पडोळे व आमदार नाना पटोले जात असताना त्यांच्या ताफ्यातील एका कारने दुचाकीला मागेहून धडक दिली.

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