Bhandara Paddy Procurement: दिवाळी तोंडावर, धान खरेदी केंद्रांचा पत्ता नाही; शेतकऱ्यांवर अल्प दरात धान विकण्याची वेळ

अमित मेश्राम तुमसर(जि.भंडारा) : दिवाळी सण अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपलेला असताना आणि बाजारात हलक्या धानाची आवक व विक्री सुरू झालेली असताना, शासकीय धान खरेदी केंद्रे अद्याप सुरू झालेली नाहीत. शासनाच्या धोरणात्मक निर्णयाअभावी हमीभावाने धान विकण्याची प्रतीक्षा करणाऱ्या जिल्ह्यातील अन्नदात्याची मोठी आर्थिक कोंडी झाली आहे. ऐन सणासुदीचा खर्च भागवण्यासाठी शेतकऱ्यांना नाइलाजाने खासगी व्यापाऱ्यांना कवडीमोल भावाने धान विकावे लागत असल्याची चिंताजनक परिस्थिती निर्माण झाली आहे..भंडारा हा धान उत्पादनात अग्रेसर असणारा जिल्हा आहे. मात्र, चालू खरीप हंगामातील शासकीय खरेदीचे आदेश अद्यापपर्यंत जारी करण्यात आलेले नाहीत. यामुळे उत्पादित धान कुठे आणि कसे विकायचे, असा गंभीर प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा ठाकला आहे. भंडारा जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या माहितीनुसार, यंदाच्या हंगामासाठी धान खरेदीचे उद्दिष्टे प्राप्त होणे बाकी आहे. मागील खरीप हंगामात जिल्ह्यातून सुमारे ३२ लाख क्विंटल धानाची खरेदी झाली होती. यंदाच्या हंगामासाठी शासनाकडून साध्या धानासाठी प्रतिक्विंटल २,४४१ रुपये हमीभाव जाहीर करण्यात आला आहे. मात्र, प्रत्यक्ष खरेदी केंद्रेच सुरू न झाल्याने हमीभावाचा लाभ मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना ताटकळत राहावे लागत आहे..पोर्टलवरील तांत्रिक अडचणी शासकीय केंद्रांवर धान विकण्यासाठी ‘भीम’ पोर्टलवर ऑनलाइन नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. परंतु, पोर्टलवरील तांत्रिक अडचणी आणि शासनाच्या अंतिम आदेशांअभावी संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया रखडल्याचे चित्र आहे. याशिवाय, अनेक शेतकऱ्यांची ‘ई-पीक पाहणी’ अद्ययावत नसल्यामुळे आणि बहुतांश शेतकऱ्यांचे ‘फार्मर आयडी’ तयार झाले नसल्यामुळे त्यांची पोर्टलवर नोंदणी होण्यात अडचणी येत आहेत.या तांत्रिक समस्यांमुळे अनेक शेतकरी शासकीय खरेदीपासून वंचित राहण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे महसूल व कृषी विभागाने तातडीने यात लक्ष घालून या अडचणी दूर करण्याची मागणी होत आहे..शेतकऱ्यांच्या हक्काची धान खरेदी तातडीने सुरू करा, ऑनलाइन नोंदणीमधील तांत्रिक अडचणी दूर करा आणि मागील वर्षाचा बोनस व चालू हंगामातील लाभ त्वरित द्या. अन्यथा, शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल आणि तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल.- चरण वाघमारे, माजी आमदार, तुमसर, जिल्हा भंडारा.शेतकऱ्यांच्या हक्काची धान खरेदी तातडीने सुरू करा, ऑनलाइन नोंदणीमधील तांत्रिक अडचणी दूर करा आणि मागील वर्षाचा बोनस व चालू हंगामातील लाभ त्वरित द्या. अन्यथा, शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल आणि तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल.- चरण वाघमारे, माजी आमदार, तुमसर, जिल्हा भंडारा..बोनसची प्रतीक्षा कायम आणि शेतकऱ्यांची नाराजीखरेदी केंद्रे वेळेवर सुरू होत नसल्याने शेतकऱ्यांना नाइलाजाने खासगी व्यापाऱ्यांकडे कमी दराने धान विकावे लागते. त्यातच मागील वर्षाचा (२०२५-२६) धान बोनसही अद्याप मिळालेला नसल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणीत भर पडली आहे. दिवाळी तोंडावर असताना पैशांची नितांत गरज असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी खरेदी केंद्र सुरू न होणे अत्यंत चिंताजनक ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.