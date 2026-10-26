नागपूर

Bhandara Paddy Procurement: दिवाळी तोंडावर, धान खरेदी केंद्रांचा पत्ता नाही; शेतकऱ्यांवर अल्प दरात धान विकण्याची वेळ

Bhandara Paddy Procurement : भंडारा जिल्ह्यात दिवाळी जवळ आली तरी शासकीय धान खरेदी केंद्रे सुरू झालेली नाहीत. प्रतिक्विंटल २,४४१ रुपये हमीभाव जाहीर असतानाही शेतकऱ्यांना खासगी व्यापाऱ्यांना कमी दराने धान विकावे लागत आहे.
Bhandara paddy farmers await the opening of government procurement centres and payment of pending bonuses ahead of Diwali.

Bhandara paddy farmers await the opening of government procurement centres and payment of pending bonuses ahead of Diwali.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अमित मेश्राम

तुमसर(जि.भंडारा) : दिवाळी सण अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपलेला असताना आणि बाजारात हलक्या धानाची आवक व विक्री सुरू झालेली असताना, शासकीय धान खरेदी केंद्रे अद्याप सुरू झालेली नाहीत. शासनाच्या धोरणात्मक निर्णयाअभावी हमीभावाने धान विकण्याची प्रतीक्षा करणाऱ्या जिल्ह्यातील अन्नदात्याची मोठी आर्थिक कोंडी झाली आहे. ऐन सणासुदीचा खर्च भागवण्यासाठी शेतकऱ्यांना नाइलाजाने खासगी व्यापाऱ्यांना कवडीमोल भावाने धान विकावे लागत असल्याची चिंताजनक परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

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