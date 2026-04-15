Nagpur News: दोन वेगवेगळ्या अपघातात तीन ठार; वाहनाच्या धडकेत दोघांचा गेला जीव; अनियंत्रित कार पलटल्याने एकाचा मृत्यू

भंडारा: पवनी महामहामार्गावरील कोंढा ते पालोरादरम्यान मंगळवारी पहाटे मागून आलेल्या अज्ञात वाहनाच्या धडकेत दोन जागीच ठार झाले, तर एक गंभीर जखमी झाला.तर बेला जवळ अनियंत्रित कार पलटल्याने तिर्री येथील सोनू ऊर्फ चंद्रकांत डोंगरे याचा मृत्यू झाला. .पवनी महामहामार्गावर झालेल्या अपघातात धनंजय गजानन भानारकर (वय ३८) आणि राजेश चेपा गजभिये (वय अंदाजे ४५) यांचा मृत्यू झाला आहे.पिंपळगाव निपानी येथील धनंजय भानारकर हा त्याचे मित्र सचिन गाडेकर व राजेश गजभिये यांच्यासोबत दुचाकीने (क्र. एमएच ३१ बीवाय ९९२३) पवनी येथे होता..वाटेत पालोरा चौरास येथे मागून वेगात आलेल्या अज्ञात वाहनाने त्यांच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली. या अपघातामध्ये धनंजय भानारकर व त्यांचा सोबती राजेश गजभिये हे दोघे जागीच ठार झाले. तसेच सचिन नारायण गाडेकर (वय अंदाजे ३०) हा गंभीर जखमी झाला..अड्याळ पोलिसांनी घटनेची माहिती मिळताच जखमीला उपचारासाठी ग्रामीण रूग्णालयात आणले. तसेच दोन्ही मृतदेह शवविच्छेदनाकरिता आणण्यात आले. गजानन भानारकर यांच्या तोंडी तक्रारीवरून अड्याळ पोलिसांनी घटनेची नोंद केली आहे..तर दुसऱ्या अपघातात गावी परतणाऱ्या तरुणांच्या कारचा बेला जवळ भीषण अपघात झाला. अनियंत्रित कार पलटल्याने तिर्री येथील सोनू ऊर्फ चंद्रकांत डोंगरे याचा मृत्यू झाला. साेबत असलेले चार मित्र गंभीर जखमी झाले आहेत. अड्याळ जवळील तिर्री गावात सोमवारी रात्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त रॅली काढण्यात आली होती..ही रॅली आणि जेवण आटोपून चंद्रकांत डोंगरे आपल्या पाच मित्रांसह अाल्टो कारने नागपूर येथील मुख्य सोहळा पाहण्यासाठी रात्री १० वाजता रवाना झाले. नागपूरमधील कार्यक्रमाचा आनंद घेऊन रात्री गावी परत येत असताना काळाने त्यांच्यावर झडप घातली.बेला जवळ झालेल्या या भीषण अपघातात चंद्रकांत डोंगरे याचा मृत्यू झाला, तर अन्य चार मित्र गंभीर जखमी झाले आहेत..यात साजिद मुस्तफा पठाण ( वय १८, रा. अड्याळ), क्रिश भिवाजी जिभकाटे ( वय १९, रा. चिचाळ), अभिषेक दीपक बंसोड (वय ३०, रा. तिर्री) आणि आयुष भास्कर कावळे (वय २४, रा. तिर्री) यांचा समावेश आहे. अपघाताची बातमी मिळताच तिर्री येथील ग्रामस्थांनी जिल्हा सामान्य रुग्णालयाकडे धाव घेतली. जयंतीच्या उत्साहात मग्न असलेल्या गावावर या घटनेमुळे अचानक शोककळा पसरली आहे.