Nagpur News: वीज बिल वसुलीस गेलेल्या अधिकाऱ्याला धक्काबुक्की; शासकीय कामात अडथळा

भिवापूर : तीन महिन्यांपासून थकीत असलेल्या वीज बिलाच्या वसुलीसाठी आझाद चौक परिसरात गेलेल्या महावितरणच्या अधिकाऱ्यांवर हल्ला झाल्याची घटना मंगळवारी (ता.२०) सकाळी साडेअकराच्या सुमारास घडली. या प्रकरणी महावितरणचे सहाय्यक अभियंता योगेश शामराव आरीकर (वय ३९, रा. आदर्शनगर, नागपूर) यांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे..तक्रारीनुसार, साहाय्यक अभियंता योगेश आरीकर हे उपकार्यकारी अभियंता राजीव कारगावकर, कनिष्ठ अभियंता पंकज कटकमवार, प्रधान तंत्रज्ञ प्रभाकर शेंडे, वरिष्ठ तंत्रज्ञ प्रशांत राऊत, रोशन पारधी व इतर कर्मचाऱ्यांसह आझाद चौक परिसरातील वीज ग्राहक सैय्यद मोहम्मद कादीर यांच्या घरी वीज बिल वसुलीसाठी गेले होते..कादीर यांच्याकडे ९० दिवसांपासून वीज बिल थकीत असल्याचे सांगून बिल भरण्याची सूचना देण्यात आली. मात्र त्यांनी भरणा करण्यास नकार दिल्याने नियमाप्रमाणे वीज मीटरची लाइन कापण्यात आली..यावेळी सैय्यद मोहम्मद कादीर यांची मुले झाकीर सैय्यद व शाकीर सैय्यद यांनी महावितरण कर्मचाऱ्यांना अश्लील शिवीगाळ करत मारहाण करण्याचा प्रयत्न केला. तसेच शाकीर याने साहाय्यक अभियंता आरीकर यांच्या छातीवर जोरदार धक्का दिल्याने ते खाली पडले. .Nagpur fraud: बिल्डरसह, रोखपालाने घातला दीड कोटीचा गंडा; बनावट स्वाक्षरी अन् खोटी कागदपत्रे, धक्कादायक माहिती समाेर...या घटनेत आरीकर यांच्या डाव्या हाताला खरचटले असून छातीला दुखापत झाली आहे. दरम्यान, घटनेबद्दल उपकार्यकारी अभियंता राजीव कारगावकर यांनी फोनद्वारे पोलिसांना दिली. त्यानंतर ठाणेदार निर्मल हे सहकाऱ्यांसह घटनास्थळी पोहोचले व आरोपींना ताब्यात घेऊन पोलिस ठाण्यात आणले. पुढील तपास ठाणेदार निर्मल यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.