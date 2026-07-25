Bhonsale-Era Heritage Conservation: भोसलेकालीन ‘बारव’ मोजतेय शेवटच्या घटका; खचलेले कठडे, कचरा अन्‌ शेवाळाचे साम्राज्य; प्रशासनाला जाग येणार कधी?

नागपूर: शहराच्या जलव्यवस्थापनाचा आदर्श नमुना म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भोसलेकालीन सोनेगाव तलावाला जोडलेल्या आमराई परिसरातील प्राचीन ‘बारव’ नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. हे एक प्रातिनिधिक उदाहरण असून भोसलेकालीन जलव्यवस्थापनाची संपूर्ण यंत्रणाच काळाच्या ओघात नष्ट होण्याची भीती आहे..विहिरीचा एक भाग खचला असून, कठडेही जीर्ण झाले आहेत. विहीर कचऱ्याने भरली आहे, शेवाळाचे साम्राज्य पसरले आहे. तलाव-विहिरीला जोडणारे जलमार्ग बंद झाले आहेत. लोखंडी अँगलच्या वजनाने खचली बारव ‘बारव’वर प्रशासनाकडून लोखंडी अँगल ठेवण्यात आले होते. मात्र, त्याचे वजन सहन न झाल्याने बारवचा एक भाग खचल्याचे सांगण्यात येते. आता उर्वरित रचनाही धोकादायक स्थितीत आहे..वेळीच उपाययोजना न झाल्यास संपूर्ण बारवच कोसळण्याची शक्यता आहे. ती पूर्णपणे जमीनदोस्त झाल्यानंतरच प्रशासनाला जाग येणार का, असा सवाल नागरिक आणि इतिहासप्रेमी उपस्थित करीत आहेत. संपूर्ण जलव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन आवश्यक या ठिकाणी केवळ कचरा साफ करून किंवा रंगरंगोटी करून संवर्धन होणार नाही. भोसलेकालीन जलव्यवस्थेचा शास्त्रीय अभ्यास करून तलाव, विहीर, दगडी टाके, भूमिगत जलमार्ग आणि पाणलोट क्षेत्र यांची एकत्रित पाहणी करणे गरजेचे आहे. अन्यथा नागपूरच्या जलव्यवस्थापनाच्या इतिहासातील महत्त्वाचा दुवा कायमचा नष्ट होण्याची शक्यता आहे..karj mafi 2026 : कर्जमाफीची घोषणा झाली... पण लाखो शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे कधी? अंमलबजावणीवर मोठे प्रश्न उपस्थित.सोनेगावची ही विहीर अडीचशे वर्षांपूर्वीच्या जलव्यवस्थापनाची जिवंत साक्ष आहे. संवर्धनासाठी उपाययोजना न झाल्यास विहीर कोसळूण जलव्यवस्थेची ऐतिहासिक माहितीही कायमची नष्ट होऊ शकते. प्रशासनाने केवळ तात्पुरती डागडुजी न करता तातडीचे संरक्षण, संवर्धन करण्याची गरज आहे. हा निर्णय आता झाला तर भोसलेकालीन जलवारसा पुढील पिढ्यांसाठी जतन करता येईल; अन्यथा उद्या या विहिरीच्या जागी केवळ इतिहासाच्या पानांमध्येच तिचे अस्तित्व शोधावे लागेल. पुरातत्त्व विभागाने या परिसराला पर्यटनस्थळाचा दर्जा द्यावा. - हितेश डफ, बारव बचाव समिती.असे होते जलव्यवस्थापन जवळपास अडीचशे वर्षांपूर्वी श्रीमंत राजे मुधोजी महाराज भोसले (द्वितीय) यांच्या काळात सोनेगाव तलावाची निर्मिती करण्यात आली. दगडी चिरेबंदी असलेला हा तलाव आणि त्याला जोडलेली विहीर ही तत्कालीन जलव्यवस्थापनाची साक्ष देतात. तलावाच्या पाण्याचा वापर विहिरीत आणि पुढे कुंडांमध्ये करण्यासाठी अत्यंत शास्त्रीय पद्धतीने जलवाहिन्या आणि भूमिगत मार्ग तयार करण्यात आले असल्याचे संशोधक सांगतात..सोनेगाव तलावाच्या तीन बाजूंना तटबंदी असून, मागील भागातून पोहरा नदीच्या माध्यमातून तलावात पाणी येत असे. तलाव पूर्ण भरल्यानंतर तटबंदीतील बुरुजातील छिद्रातून पाणी दगडी टाक्यात येत असे. त्यानंतर भूमिगत मार्गाने उताराच्या दिशेने हे पाणी विहिरीत पोहोचत असे. विहिरीतून पुढे कुंडांमध्ये पाणी खेळविले जात होते..Trump Tariff: ट्रम्प यांचा मोठा निर्णय! भारतासह 17 देशांवर 10% आयात शुल्क; काय आहे कारण?.आज ही ऐतिहासिक जलव्यवस्था अस्तित्वासाठी संघर्ष करीत आहे. तलावाचे पाणलोट क्षेत्र बाधित झाले असून, पूर्वी पाणी आणणारे नैसर्गिक स्रोतही अवरुद्ध झाले आहेत. पोहरा नदीचा प्रवाहही आता अस्तित्वात नाही. तलावातून विहिरीत पाणी नेणारा भूमिगत मार्ग आणि दगडी टाके जीर्ण अवस्थेत आहेत. यामुळे संपूर्ण जलव्यवस्थेची कार्यक्षमता मोठ्या प्रमाणावर कमी झाली असून, या ऐतिहासिक जलवारशाचे संवर्धन व पुनरुज्जीवन करणे अत्यंत आवश्यक बनले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.