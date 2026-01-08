नागपूर

माेठी बातमी! राज्यातील १२ हजारांवर शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदलीचा मुहूर्त गवसला; ग्रामविकास विभागाच्या हालचाली!

Maharashtra government Teacher Transfer: शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदलीला गती; ग्रामविकास विभागाची हालचाल
सकाळ वृत्तसेवा
अमरावती : मागील तीन वर्षांपासून रखडलेल्या आंतरजिल्हा बदली प्रक्रियेचा सातवा टप्पा लवकरच सुरू होणार आहे. याबाबत प्रधान सचिव यांनी महाराष्ट्रातील सर्व शिक्षणाधिकारी यांच्यासोबत बैठक घेऊन सूचना निर्गमित केल्या आहेत. त्यामुळे आंतरजिल्हा बदलीचा मुहूर्त सापडल्याचा दावा प्रहार शिक्षक संघटनेने केला आहे.

