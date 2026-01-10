Nagpur Municipal Election : बंडखोरी करणारे भाजपचे ३२ जण निलंबित; अग्रवाल, भगवान मेंढे, दीपक चौधरीचा समावेश

नागपूर - महानगरपालिका निवडणुकीत बंडखोरी करणाऱ्या ३२ जणांवर भारतीय जनता पार्टीने पक्षशिस्तीची कारवाई करून निलंबित केले आहे. त्यात पाच वेळा नगरसेवक राहिलेले ज्येष्ठ नेते सुनील अग्रवाल, माजी नगरसेवक भगवान मेंढे, माजी नगरसेवक दीपक चौधरी, माजी महापौर अर्चना डेहनकर यांचे पती विनायक डेहनकर, माजी नगरसेविका नसिमाबानो आदींचा समावेश आहे. या ३२ जणांना तब्बल ६ वर्षांसाठी पक्षातून निलंबित केले आहे..भाजपने ‘शिस्त’ आणि ‘पक्षनिष्ठा’ यांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. पक्षशिस्त मोडून पक्षविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी झाल्याच्या कारणावरून ही कारवाई करण्यात आली आहे.निलंबित सदस्यांमध्ये प्रभाग १ मधून सुनीता महल्ले, प्रभाग २ मधून देवराज वासनिक, प्रभाग ३ मधून नसीमा बानो, प्रभाग ४ मधून सचिन खोब्रागडे व सुरेश टेंभरे, प्रभाग ५ मधून महेंद्र गुप्ता व पुष्पा किरपाने, प्रभाग ९ मधून रुणाल चौहान, प्रभाग १४ मधून सुनील अग्रवाल, प्रभाग १७ मधून विनायक डेहनकर, प्रभाग १८ मधून धीरज चव्हाण व अक्षय ठवकर, प्रभाग १९ मधून प्रकाश घाटे व पापा यादव, प्रभाग २० मधून विशाल लारोकर, प्रभाग २१ मधून शुभम मौदेकर, सुलोचना कोवे व राकेश भनारकर, प्रभाग २२ मधून रविशंकर कुंभारे, दशरथ मस्के, आशिष भुते व नंदिनी भुते, प्रभाग २४ मधून टेकचंद सोनबोईर, नंदू अहीर, रेणू गेंडरे, शुभम पडोळे व राजू घोसे, प्रभाग २६ मधून सुनील मानापुरे, प्रभाग ३१ मधून सोनाली घोडमारे, प्रभाग ३४ मधून आसावरी कोठीवान व सुनील मानेकर यांचा समावेश आहे..भारतीय जनता पार्टी हा शिस्तबद्ध कार्यकर्त्यांचा पक्ष आहे. निवडणुकीच्या काळात पक्षाचा आदेश अंतिम असतो. पक्षाच्या अधिकृत उमेदवारासाठी काम करणार नाही किंवा पक्षाच्या विरोधात छुपी खेळी करेल, त्याची गय केली जाणार नाही.- दयाशंकर तिवारी, भाजप शहराध्यक्ष.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.