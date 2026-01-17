Nagpur Municipal Election Result : महापालिकेत भाजपच ‘किंग’; चवथ्यांदा मिळविली सत्ता, काँग्रेसचे ‘मिशन १००’ फेल

नागपूर - राज्याची उपराजधानी असलेल्या नागपूर महापालिका निवडणुकीत भाजपच ‘किंग’ठरला आहे. कॉंग्रेसने यंदा ‘मिशन १००’नगरसेवक निवडून आणण्याचे लक्ष ठेवले होते. परंतु शहरात सुरू असलेली विकासकामे, भाजपचे असलेले बळकट संघटन आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यावर असलेला नागपूरकरांच्या विश्वासाने पुन्हा एकदा मनपाच्या चाव्या भाजपच्या हाती दिल्या आहेत..चार वर्षांपासून लांबणीवर पडलेल्या मनपा निवडणुका अखेर पार पडल्या. १५ जानेवारीला शहरातील ३८ प्रभागातील ९९३ रिंगणातील उमेदवारांसाठी १२ लाख ७५ हजार ९०० मतदारांनी मतदान केले. शुक्रवारी मतमोजणीचा अंतिम निकाल हाती आला आहे.महापालिकेत सर्वाधिक १०२ जागा जिंकून भाजप सर्वाधिक मोठा पक्ष ठरला. मुख्यमंत्र्यांनी आम्ही आमचा विक्रम मोडू असा दावा मतदानाच्या दिवशी केली होता. मात्र, भाजपला आपल्याच विक्रमाची बरोबरी साधता आली नाही..२०१७ च्या मनपा निवडणुकीत भाजपचे १०८ नगरसेवक निवडून आले होते. त्यावेळी त्यांच्या सहा जागा कमी झाल्या आहेत. तर शिवसेना (शिंदे)गटाच्या वाट्याला एक अशा १०३ जागा महायुतीच्या वाट्याला आल्यात. गत निवडणुकीच्या तुलनेत भाजपच्या जागा घटल्या असल्या तरी एकहाती सत्ता काबीज करण्यात पक्षाला यश आले आहे. तर कॉंग्रेसचे मिशन १०० नागपूरकरांनी फेल ठरविले आहे. पण काँग्रेसची कामगिरी पूर्वीपेक्षा सुधारली असल्याचे दिसून आले.गत मनपा निवडणुकीत काँग्रेसचे २९ नगरसेवक निवडून आले होते. यावेळी यात सहा नगरसेवकांची भर पडली असून काँग्रेसचे ३४ नगरसेवक निवडून आले..या प्रभागातून आले चार पॅनलभाजपचे प्रभाग क्रमांक १, ४, १२, १३, १५, १६, १८, २०, २२, २३, २४, २५, २७, २९, ३१, ३२, ३४, ३५, ३६ आणि ३७ मधून भाजप चार सदस्यांचे पॅनेल निवडून आले. या प्रभागाने भाजपचे एकाच फटक्यात ८० नगरसेवक निवडून देऊन परत एकदा सत्तेवर बसवले.८ प्रभागांत शतप्रतिशत भाजपचशहरातील पूर्व नागपुरातील प्रभाग क्र. ४, २३, २४ आणि २५ सोबतच दक्षिण नागपुरातील प्रभाग क्रमांक २९, ३१, ३२ आणि ३४ या आठही प्रभागांमध्ये याही निवडणुकीत कॉंग्रेसला खाते उघडता आले नाही. २०१७ च्या निवडणुकीतही या आठही प्रभागांतून भाजपचेच उमेदवार निवडून आले होते. याही निवडणुकीत येथून भाजप-युतीचेच उमेदवार निवडून आले आहेत..एमआयएमची मुसंडी, मुस्लीम लीगला ४ जागानिवडणुकीत यंदा सर्वाधिक फटका तो बसपाला बसला. एमआयएमआयएम आणि मुस्लिम लीगने अनपेक्षित मुसंडी मारून बसपाच्या हत्तीला पुरते लोळवले. महापालिकेत एमआयएमआयएमने आपले खाते उघडले. त्यांचे सहा नगरसेवक निवडून आले आहेत. तसेच इंडियन मुस्लिम लीगचे ४ नगरसेवक निवडून आले आहेत. या दोन्ही पक्षांचा जबर फटका बसपासह काँग्रेसला बसला आहे. बसपाचे १० नगरसेवक होते. त्यांची संख्या यावेळी एकवर आली आहे..शिंदेसेनेचे खाते उघडलेउद्धव ठाकरे सेनेने आपले दोन तर राष्ट्रवादीने एक नगरसेवकाची संख्या कायम ठेवली. शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीला भोपळा फोडता आला नाही. या निवडणुकीत शिंदे सेनेलाही शहरात खाते उघडता आले. त्यांचा प्रभाग ३१ मधून गणेश चर्लेवारच्या रूपाने एकच नगरसेवक निवडून आला आहे..नागपूरकडे देशाचे होते लक्षमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे शहर असल्याने नागपूर महापालिकेच्या निवडणुकीकडे देशभराचे लक्ष लागले होते. भाजपने ५६ माजी नगरसेवकांचे तिकीटे कापले होते. अनेक ज्येष्ठ व निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना डावलले होते. त्यामुळे पक्षात मोठ्या प्रमाणात असंतोष उफाळला होता. सर्वाधिक बंडखोरी भाजपातच झाली होती.याशिवाय मतदार याद्यांमधील घोळाचा फटका भाजपला बसेल असे दावे कले जात होते. पंधरा वर्षांपासून महापालिकेत भाजपचाच झेंडा फडकत होता. ॲंटी इन्कंबंसी आणि काही निष्क्रिय नगरसेवकांवर असलेला नागरिकांच्या रोषाने भाजपला शंभरी गाठणे अवघड ठरेल, असा अंदाज वर्तविला जात होता. मात्र, भाजपने या सर्वावर मात करीत पुन्हा महापालिका आपल्या ताब्यात घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.