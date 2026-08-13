नागपूर

दोन दिवस, ९ संघटनात्मक जिल्हे अन् ‘मिशन नागपूर पदवीधर’; भाजपची निवडणुकीसाठी जोरदार तयारी

Nagpur Graduate Constituency Election: नागपूर पदवीधर मतदारसंघासाठी भाजपची मोर्चेबांधणी सुरू आहे. प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांच्या बैठकांचा झंझावात पाहायला मिळत आहे.
Nagpur Graduate Constituency Election

Nagpur Graduate Constituency Election

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी विदर्भाचा दोन दिवसीय झंझावाती दौरा करत संघटनात्मक बैठकांच्या माध्यमातून निवडणुकीच्या तयारीला वेग दिला. त्यांच्या या दौऱ्यानंतर आता भाजपची संघटनात्मक यंत्रणा नागपूर पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी पूर्ण ताकदीने मैदानात उतरली आहे.

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