Amravati politics: माजी खासदार नवनीत राणांमुळे आमचा पराभव; मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार, भाजपमधील अंतर्गत असंतोष उफाळला, पक्षातून निलंबन करा!

अमरावती: महापालिका निवडणुकीनंतर आता भाजपमधील अंतर्गत असंतोष पुन्हा उफाळून आला आहे. भाजपच्या नेत्या माजी खासदार नवनीत राणा यांनी आमच्या पराभवासाठीच काम केल्याचा आरोप करण्यात आला असून त्या पक्षविरोधी असल्याने त्यांचे पक्षातून निलंबन करण्यात यावे, असे पत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविण्यात आले आहे. या पत्रावर विजयी झालेल्या व पराभूत उमेदवारांच्या स्वाक्षरी आहेत.

महापालिका निवडणुकीत भाजपचा युवा स्वाभिमान पक्षासोबत काडीमोड झाला होता. या पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष आमदार रवी राणा यांच्या नवनीत राणा सहचारिणी आहेत. त्या भाजपच्या नेत्या असून महापालिका निवडणुकीत त्यांची भूमिका महत्त्वाची होती. दरम्यान त्यांनी भाजपमधीलच काही विशिष्ट उमेदवारांच्या पराभवासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला. त्यांचा भाजपमध्ये राहून युवा स्वाभिमानला लाभ पोहोचविण्याचा प्रयत्न होता व या प्रयत्नातच भाजपच्या निष्ठावंत उमेदवारांचा पराभव झाला आहे.

भाजपचा गड असलेल्या प्रभागांत युवा स्वाभिमानचे उमेदवार टाकून त्यांना मदत करण्यात त्यांचा वाटा होता. भाजपच्या पोस्टर्सवर स्वतःचा फोटो टाकून घेण्यासाठी स्थानिक नेतृत्वावर दबावही टाकला. अधिकृत उमेदवारांनी रिंगणातून माघार घेतल्याचे पत्र काढण्यास भाग पाडून ते शहरभर प्रसारित केले. अखेरच्या पाच दिवसांत तर त्या खुलेआम भाजप उमेदवारांच्या विरोधात फिरल्या. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्यासाठी काम केले असतानाही त्यांनी विशिष्ट उमेदवारांना गद्दार ठरवून पराभवासाठी शक्ती पणाला लावल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत.

माजी खासदार नवनीत राणा यांनी शहर जिल्हा अध्यक्ष डॉ. नितीन धांडे यांच्या माध्यमातून संघटना संपविण्याचे षड्यंत्र रचले असल्याने त्यांचा पक्षातून निलंबित करण्याची मागणी या पत्राच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविण्यात आलेल्या या पत्रावर विजयी उमेदवारांसह पराभूत उमेदवारांच्याही स्वाक्षरी आहेत. यामध्ये माजी महापौर व विजयी उमेदवार चेतन गावंडे, आशिष अतकरे, लता देशमुख यांच्यासह २२ जणांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

नवनीत राणा यांचे 'नो कॉमेंट'
भाजपमधील विजयी व पराभूत उमेदवारांनी केलेल्या तक्रारीवर प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यास माजी खासदार नवनीत राणा यांनी स्पष्ट नकार दिला. या तक्रारीसंदर्भात प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी त्यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी त्यावर आपण काहीच उत्तर देणार नाही, असे स्पष्ट केले. तर, भाजपचे शहर जिल्हाध्यक्ष डॉ. नितीन धांडे यांनी प्रतिसाद दिला नाही.