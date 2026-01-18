नागपूर

Amravati politics: माजी खासदार नवनीत राणांमुळे आमचा पराभव; मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार, भाजपमधील अंतर्गत असंतोष उफाळला, पक्षातून निलंबन करा!

BJP leaders Blame Navneet Rana for Election Defeat: भाजपमधील अंतर्गत कलह: नवनीत राणांच्या भूमिकेवरून पक्षात तणाव
BJP Faces Fresh Infighting as Leaders Seek Action Against Navneet Rana

BJP Faces Fresh Infighting as Leaders Seek Action Against Navneet Rana

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अमरावती: महापालिका निवडणुकीनंतर आता भाजपमधील अंतर्गत असंतोष पुन्हा उफाळून आला आहे. भाजपच्या नेत्या माजी खासदार नवनीत राणा यांनी आमच्या पराभवासाठीच काम केल्याचा आरोप करण्यात आला असून त्या पक्षविरोधी असल्याने त्यांचे पक्षातून निलंबन करण्यात यावे, असे पत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविण्यात आले आहे. या पत्रावर विजयी झालेल्या व पराभूत उमेदवारांच्या स्वाक्षरी आहेत.

Loading content, please wait...
Bjp
Amravati
Nagpur
workers
Complaint
Maharashtra Politics
navneet rana
Amravati District
Chief Minister of Maharashtra
controversy

Related Stories

No stories found.