Bombay High Court: फक्त शिवीगाळ म्हणजे गुन्हा नाही : हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

नागपूर : केवळ शिवीगाळ किंवा अपमानजनक शब्द बोलणे हे स्वतः गुन्हा नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका निकालात नोंदविले. बोललेले शब्द अश्लील असतील, त्यामुळे कोणाचा वास्तववादी अपमान किंवा त्रास झाला असल्यास भारतीय दंड संहितेची कलम २९४ (बी) लागू होईल, याचा दाखला न्यायालयाने आपल्या आदेशात दिला..तसेच, ॲड. प्रवीण जाडे यांच्याविरुद्ध नोंदवलेला गुन्हा आणि संबंधित न्यायालयीन कार्यवाही रद्द केली. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती ऊर्मीला जोशी-फाळके आणि न्यायमूर्ती नंदेश देशपांडे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला..या प्रकरणात परतवाडा पोलिस ठाण्यात कलम २९४ (अश्लील शब्दांचा वापर) आणि ५०६ (धमकी) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तक्रारीनुसार, १२ फेब्रुवारी २०२४ रोजी एक शिक्षिका आणि त्यांचे वडील निर्वाह भत्त्याशी संबंधित सुनावणीसाठी न्यायालय परिसरात उपस्थित होते..त्याच वेळी शिक्षिकेच्या पतीचे वकील प्रवीण जाडे यांनी कथितपणे दोघांना धमकावले आणि अभद्र भाषेचा वापर केला. या घटनेने भयभीत होऊन शिक्षिकेने काही दिवसांनंतर पोलिसांत तक्रार नोंदवली..प्रवीण जाडे यांनी न्यायालयात याचिका दाखल करून नमूद केले की, अहवालातील आरोप खोटे आहेत आणि त्यांत कोणतेही गुन्हेगारी तत्त्व नाही. त्यांनी युक्तिवाद केला की, कलम २९४ तेव्हाच लागू होते जेव्हा सार्वजनिक ठिकाणी अश्लील कृत्य किंवा गाण्यामुळे इतरांना त्रास होतो, तर या प्रकरणात केवळ अपशब्द बोलल्याचा आरोप आहे..Nagpur News: नागपुरातील व्यापाऱ्याला उच्च न्यायालयाचा दणका; कोलकाता येथील फर्मविरूद्ध सोने पुरवठा न करण्याचा गुन्हा रद्द.न्यायालयाने या प्रकरणात ना कलम २९४ आणि ना कलम ५०६ अंतर्गत कोणताही गुन्हा सिद्ध होत नसल्याचे नमूद केले. त्यामुळे न्यायालयाने नोंदवलेला गुन्हा आणि संबंधित न्यायालयीन कार्यवाही रद्द केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.