Nagpur: महिलेच्या घरात प्रवेश करणे पोलिसांना भोवले; उच्च न्यायालयाचा पोलिसांना दहा हजारांचा दंड; कारवाई ठरवली बेकायदेशीर

नागपूर: गुन्ह्याच्या तपासाच्या नावाखाली रात्री उशिरा एका महिलेच्या घरात वारंवार प्रवेश करून तिची चौकशी करणे आणि तिचा मोबाइल बेकायदेशीररीत्या ताब्यात घेणे पोलिसांना चांगलेच भोवले आहे. याप्रकरणी महिलेच्या गोपनीयतेच्या आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचा ठपका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ठेवला आहे. तसेच, राज्य शासनाला दहा हजार रुपये दंड ठोठावला. .खापा कारवाई विरोधात खुशबू इद्द्रिस खान आणि इद्द्रिश मंजर खान यांनी याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती ऊर्मिला जोशी-फाळके आणि न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, खापा पोलिस ठाण्यात दाखल झालेल्या एका अपघाताच्या गुन्ह्यात इद्द्रिश खान यांची चौकशी सुरू होती. गुन्ह्यात इद्द्रिस यांचे नाव आरोपी म्हणून नसूनही पोलिसांनी त्यांच्या घरी वारंवार भेटी दिल्या, असा आरोप होता..Nagpur RTO Crackdown: नागपूरमध्ये HSRP नसलेल्या वाहनांवर RTOची धडक कारवाई; तीन दिवसांत १७२ वाहनांवर ई-चलान, १.७२ लाखांचा दंड.पोलिस आयुक्तांकडे तक्रार करूनही कारवाई न झाल्याने याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सुनावणीनंतर महिलांचा सन्मान, गोपनीयता आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण करणे ही पोलिस यंत्रणेची घटनात्मक जबाबदारी आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच, पोलिसांची कारवाई अवैध ठरविली. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. सिद्धांत घट्टे यांनी, शासनातर्फे, ॲड. पी. सी. बावनकुळे यांनी बाजू मांडली..Premium|China Solar Energy: जगात सौरऊर्जेत नंबरवन असणाऱ्या चीनची जगभरात चर्चा का? चीन सौरऊर्जेत नेमके कोणते प्रयोग करतंय आणि नुकतंच समोर आलेलं संशोधन काय?.रकमेची वसुली अधिकाऱ्याकडूनन्यायालयाने राज्य शासनाला संबंधित महिलेला दहा हजार रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. ही रक्कम दोन महिन्यांत न दिल्यास त्यावर वार्षिक आठ टक्के व्याज देण्याचेही आदेश देण्यात आले. तसेच, संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्याकडून ही रक्कम वसूल करण्याचे स्वातंत्र्य राज्य सरकारला देण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.