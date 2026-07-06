नागपूर

Nagpur: महिलेच्या घरात प्रवेश करणे पोलिसांना भोवले; उच्च न्यायालयाचा पोलिसांना दहा हजारांचा दंड; कारवाई ठरवली बेकायदेशीर

Bombay High Court Rules Police Action Illegal: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तपासाच्या नावाखाली महिलेच्या घरात वारंवार प्रवेश करून गोपनीयतेचा भंग केल्याप्रकरणी राज्य सरकारला १० हजार रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश दिले.
Nagpur

Nagpur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: गुन्ह्याच्या तपासाच्या नावाखाली रात्री उशिरा एका महिलेच्या घरात वारंवार प्रवेश करून तिची चौकशी करणे आणि तिचा मोबाइल बेकायदेशीररीत्या ताब्यात घेणे पोलिसांना चांगलेच भोवले आहे. याप्रकरणी महिलेच्या गोपनीयतेच्या आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचा ठपका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ठेवला आहे. तसेच, राज्य शासनाला दहा हजार रुपये दंड ठोठावला.

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