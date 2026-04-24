Nagpur News : शाळेत विद्यार्थिनींना शिक्षिकेकडून अमानुष मारहाण; शिक्षिकेसह पतीविरुद्ध गुन्हा दाखल

नागपूर - जरीपटका पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत असलेल्या एका प्रसिद्ध शाळेत शिक्षिकेकडून विद्यार्थिनींना क्रूरपणे मारहाण केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी मुख्याध्यापिकेने केलेल्या तक्रारीवरून संबंधित शिक्षिका व तिच्या पतीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, ४ एप्रिलला सकाळी ९.१० ते ९.४० या वेळेत पाचव्या वर्गातील गणिताच्या तासात विद्यार्थिंनींना वॉशरुमला जायचे असल्याने त्यांनी शिक्षिकेला परवानगी मागितली. मात्र, शिक्षिकेने विद्यार्थिनीचे केस ओढले. तसेच, चापट मारून डोके बाकावर आपटण्याचा प्रयत्न केला. याबाबत दुसऱ्या शिक्षिकेला विद्यार्थिनींनी माहिती दिली. त्यांनी ती माहिती मुख्याध्यापिकेला दिली. त्यांनी प्रकरणाची चौकशी केली..दरम्यान ही बाब विद्यार्थिनींनी त्यांच्या घरी सांगितले. या प्रकारामुळे विद्यार्थिनींमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून काही विद्यार्थिनी शाळेत जाण्यास घाबरत असल्याचे पालकांनी सांगितले. ८ एप्रिलला एका विद्यार्थिनीच्या आईने तक्रार करत मुलीचे केस तुटल्याचेही निदर्शनास आणले. घटनेनंतर शिक्षिकेला कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली होती. मात्र, तिने नोटीस स्वीकारण्यास नकार देत उलट उद्धट वर्तन केल्याचे तक्रारीत नमूद आहे..१३ एप्रिलला रोजी तिचे पती विनापरवानगी शाळेत आले. त्यांनी मुख्याध्यापिकेला धमकावले. त्यावरून त्यांनी या प्रकरणी जरीपटका पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली. त्यावरून पोलिसांनी बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास सुरू केला आहे.