Buldhana Crime : पत्नीचं अफेअर असल्याचा संशय, नवऱ्यानं बायकोसह 4 वर्षाच्या चिमुरड्याला कुऱ्हाडीने वार करुन संपवलं; रियांश वाचू शकला असता, पण...

बुलढाणा : मेहकर येथे घडलेल्या दुहेरी हत्याकांडाने संपूर्ण बुलढाणा जिल्हा हादरून (Buldhana Crime Case) गेला आहे. बेरोजगारीचे नैराश्य आणि पत्नीच्या चारित्र्यावर घेतलेल्या संशयातून एका सुशिक्षित तरुणाने आपल्या पत्नीची आणि चार वर्षांच्या निष्पाप मुलाची कुऱ्हाडीने निर्घृण हत्या केल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणात आरोपी राहुल मस्के याच्या चेहऱ्यावर कोणताही पश्चात्ताप दिसून आला नसल्याची धक्कादायक माहिती पोलिस तपासात पुढे आली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, ही भीषण घटना मेहकर शहरातील शिक्षक कॉलनीत, माजी सैनिक हरी मस्के यांच्या घरी घडली. त्यांचा मोठा मुलगा राहुल उर्फ जितू हा शिक्षित असला तरी काही काळापासून बेरोजगार होता. पूर्वी तो स्टेट बँकेसाठी कॅश वाहतुकीसाठी चारचाकी वाहन भाड्याने चालवत असे..मात्र, वाहन विकल्यानंतर तो पूर्णतः बेरोजगार झाला आणि घरातच राहू लागला. याच काळात त्याच्या मनात पत्नी रुपालीच्या चारित्र्यावर संशय निर्माण झाला. या संशयातून आणि मानसिक नैराश्यातूनच त्याने टोकाचं पाऊल उचलल्याचं समोर आलं आहे. संशयाच्या भरात राहुलने पत्नी रुपालीवर कुऱ्हाडीने वार करून तिची हत्या केली. त्यानंतर घडलेली घटना अधिकच काळजाचा ठाव घेणारी ठरली..आई-वडिलांच्या भांडणाला कंटाळून 17 वर्षीय मुलीनं घेतला गळफास; चिठ्ठीत लिहिलं, 'मी एकटी पडलीये, माझ्या मृत्यूला..'.रियांशचा मृत्यू कसा झाला?आईवर झालेल्या हल्ल्याचा आवाज ऐकून चार वर्षांचा रियांश धावत तिच्याजवळ आला. त्याच क्षणी त्यालाही कुऱ्हाडीचा घाव बसला आणि तोही या हत्याकांडाचा बळी ठरला. शेजाऱ्यांनी रुपाली आणि रियांश यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला; मात्र आरोपी राहुल हे सर्व निर्विकारपणे पाहत असल्याचे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले. आरोपीची आई तारामती "माझ्या नातवाला का मारलं?" असे म्हणत आक्रोश करत होती, पण राहुलवर त्याचा कोणताही परिणाम झाला नाही..या प्रकरणी मृतक रुपालीचे वडील भास्कर शंकर वानखेडे यांनी मेहकर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. पोलिसांनी आरोपी राहुल मस्के याला ताब्यात घेऊन पुढील तपास सुरू केला आहे. दरम्यान, तपासात असेही समोर आले आहे की त्या क्षणी रियांश आईजवळ धावला नसता, तर कदाचित तो वाचू शकला असता. आईच्या किंकाळ्या ऐकून तिच्याजवळ गेल्याने त्यालाही घाव बसला आणि हे भीषण हत्याकांड अधिकच विदारक बनले..