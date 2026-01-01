नागपूर

Buldhana Crime : पत्नीचं अफेअर असल्याचा संशय, नवऱ्यानं बायकोसह 4 वर्षाच्या चिमुरड्याला कुऱ्हाडीने वार करुन संपवलं; रियांश वाचू शकला असता, पण...

Mehekar Case : मेहकर येथे बेरोजगारी आणि पत्नीच्या चारित्र्यावर संशयातून पतीने पत्नी व चार वर्षांच्या मुलाची कुऱ्हाडीने निर्घृण हत्या केल्याने संपूर्ण बुलढाणा जिल्हा हादरला.
Buldhana Crime Case

Buldhana Crime Case

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

बुलढाणा : मेहकर येथे घडलेल्या दुहेरी हत्याकांडाने संपूर्ण बुलढाणा जिल्हा हादरून (Buldhana Crime Case) गेला आहे. बेरोजगारीचे नैराश्य आणि पत्नीच्या चारित्र्यावर घेतलेल्या संशयातून एका सुशिक्षित तरुणाने आपल्या पत्नीची आणि चार वर्षांच्या निष्पाप मुलाची कुऱ्हाडीने निर्घृण हत्या केल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणात आरोपी राहुल मस्के याच्या चेहऱ्यावर कोणताही पश्चात्ताप दिसून आला नसल्याची धक्कादायक माहिती पोलिस तपासात पुढे आली आहे.

Loading content, please wait...
police case
crime marathi news
child abuse
police department

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com