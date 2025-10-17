Nagpur News: वेतन, बोनससाठी कामगारांचे ‘भीक मांगो’ आंदोलन; दीड हजार कामगारांचा बुटीबोरी नागपूर मार्गांवर ठिय्या

टाकळघाट : एमआयडीसी बुटीबोरी येथील मोरारजी टेक्सटाईल कंपनीतील तब्बल दीड हजार कामगारांचे तीन महिन्यांपासून वेतन आणि दिवाळी बोनस थकीत आहे. याविरोधात संतप्त कामगारांनी गुरुवारी सकाळी ‘भीक मांगो’ आंदोलन करीत मोर्चा काढला..हा मोर्चा नागपूर येथील मुख्यमंत्र्यांच्या दालनापर्यंत नेण्याचा कामगारांचा निर्धार होता. तीन महिन्यांपासून वेतन न मिळाल्याने कामगार त्रस्त झाले आहेत..मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न उभा राहिला असून, काही कामगारांनी सहकुटुंब जीवन संपवण्याची वेळ आल्याची भावना व्यक्त केली. याच निराशेतून गुरुवारी कामगारांनी रस्त्यावर उतरून 'साहेब भीक द्या' असे नारे देत न्याय मागितला..शिवसेना पदाधिकारी (उबाठा गट) तुषार डेरकर यांच्या नेतृत्वात आणि कामगार प्रतिनिधी अरविंद चापले, देविदास कातळे, श्रीकांत कावळे, शिवशंकर पवार, मोरेश्वर हूलके, किशोर गोहणे, अंकुश सावरकर, किशोर गौरकार, संजय मोरे, मारुती गावंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली मोर्चा सकाळी ७ वाजता कंपनी गेटवरून निघाला..मोर्चा अर्ध्यात पोहोचल्यानंतर कामगारांनी सोबत आणलेली शिदोरी खाल्ली. त्यानंतर सातगाव, बोरखेडी फाटा, मोहगाव, बोथली असा प्रवास करत मोर्चा डोंगरगावजवळ पोहोचला. येथे मोर्चेकऱ्यांनी रस्त्यावरच ठिय्या मांडल्यामुळे नागपूरकडे जाणारी वाहतूक जवळपास दोन तास विस्कळीत झाली. 'हमारी मांगे पुरी करो', 'कामगार एकता जिंदाबाद' अशा घोषणांनी परिसर दणाणला..प्रशासनाच्या आश्वासनानंतर आंदोलन मागेयाबाबत जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, पोलिस अधीक्षक हर्ष पोद्दार, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक अनिल मस्के आणि उपविभागीय पोलिस अधिकारी भाग्यश्री धीरबस्सी यांनी तातडीने मोर्चेकऱ्यांशी चर्चा केली. अधिकाऱ्यांनी कामगारांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर परिस्थिती नियंत्रणात आली. प्रशासनाने मोर्चेकऱ्यांना ताब्यात घेऊन वाहतूक पूर्ववत केली. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी भिवापूर, उमरेड, बेला, एमआयडीसी बोरी, बुटीबोरी येथील पोलिस पथकासह दंगा नियंत्रण पथक व शहर दलाचे पोलिस अधिकारी, कर्मचारी तैनात करण्यात आले होते..S.T. Workers: दिवाळीच्या तोंडावर एसटी कर्मचाऱ्यांचा इशारा; मशाल मोर्चा निघणार, नेमक्या मागण्या काय?.कामगारांसाठी ‘भीक मांगो’ मोर्चा काढण्यात आला. आमच्या मागण्या पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत आम्ही न्यायासाठी लढू.-तुषार डेरकर, तालुकाप्रमुख, शिवसेवा (उबाठा).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.