Akola News : दलित असल्याचे सांगताच हॉटेलने रुम नाकारली, वंचितच्या महिला पदाधिकाऱ्याची तक्रार

Caste Discrimination : अकोला शहरात दलित असल्याचे सांगितल्यावर हॉटेल रायझिंग सनने रुम देण्यास नकार दिल्याने वंचित बहुजन आघाडीच्या स्नेहल सोहनी या महिला पदाधिकाऱ्याने जातिय भेदभावाविरुद्ध पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
अकोला : शहरात एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे, जिथे दलीत असल्याचे सांगितल्यावर हॉटेलने रुम देण्यास नकार दिला. याप्रकरणी वंचितच्या महिला पदाधिकाऱ्याने सिव्हील लाईन पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल केली आहे. अधिक तपास सुरु असल्याची माहिती एसडीपीओ गजानन पडघन यांनी दिली.

