Nagpur News: सीबीएसई बारावीत अथर्व, विधी, मृण्मयी अव्वल; सेंट पॉलसह, भवन्सची निकालात भरारी

नागपूर: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या वतीने बुधवारी (ता.१३) जाहीर झालेल्या बारावीच्या निकालात शहरातून भारतीय विद्या भवनच्या सिव्हील लाईन्स शाखेतून वाणिज्य शाखेत अथर्व लाहोटी याने ९८.४ टक्क्यांसह प्रथम क्रमांक पटकावला. तर ह्युमॅनिटीज शाखेतून श्रीकृष्णनगर शाखेतून विधी तिवारी हिने ९७.४ टक्क्यासह तर विज्ञान शाखेतून सेंट पॉल स्कूलच्या मृण्मयी मेश्राम हिने ९७ टक्क्यांसह शहरात प्रथम स्थान पटकाविले. .१७ फेब्रुवारी ते १० एप्रिल दरम्यान झालेल्या १६ लाखांवर विद्यार्थ्यांनी ७ हजार ५७३ परीक्षा केंद्रावरून बारावीची परीक्षा दिली. विशेष म्हणजे, बारावी निकालात नागपूर जिल्ह्यातील पाच केंद्रीय विद्यालयांसह सरकारी जवाहर नवोदय विद्यालयाचाही निकाल १०० टक्के लागला आहे.शहरातील विद्यार्थ्यांचा समावेश पुणे विभागातून करण्यात आला होता. यावेळी पुणे विभागाचा निकाल ८७.३२ टक्के लागला. बारावीच्या खासगी व शासकीय सुमारे ३० सीबीएसई शाळांमधून सुमारे २ हजारावर विद्यार्थ्यांनी यावर्षी परीक्षेसाठी नोंदणी केली होती. निकालात शहरातील शाळांनी चांगली कामगिरी केली. यामध्ये बहुतांश शाळांनी १०० टक्के निकाल दिला..यामध्ये भारतीय विद्या भवनच्या सिव्हील लाईन्स शाखेतून वाणिज्य शाखेत अथर्व लाहोटी याने ९८.४ टक्क्यासह शहरातून प्रथम क्रमांक पटकाविला. याशिवाय कला शाखेतून श्रीकृष्णनगर शाखेतून विधी तिवारी हिने ९७.४ टक्क्यासह तर विज्ञान शाखेतून सेंट पॉल स्कूलच्या मृण्मयी मेश्राम हिने ९७ टक्क्यांसह शहरात प्रथम स्थान पटकावले..फायनान्स क्षेत्रात करिअरचे स्वप्न : अथर्व लाहोटीभवन्स हायस्कूल, सिव्हिल लाइन्स येथील अथर्व लाहोटी याने सीबीएसई बारावी वाणिज्य शाखेत ९८.४ टक्के गुण मिळविले. कमी वेळ पण दर्जेदार अभ्यास हेच यशाचे सूत्र असल्याचे अथर्व सांगतो. दररोज केवळ २ ते ३ तास एकाग्रतेने अभ्यास करत होतो. संकल्पना समजून घेणे, नियमित उजळणी आणि सॅम्पल पेपर्स सोडविण्यावर मी भर दिला. भविष्यात फायनान्स क्षेत्रात करिअर करण्याची इच्छा असल्याचे त्याने सांगितले..वैद्यकीय क्षेत्रात सेवा करणार : मृण्मयी मेश्रामसीबीएसई बारावी परीक्षेत सेंट पॉल स्कूल, धामना येथील मृणमई मेश्राम हिने विज्ञान शाखेत ९७ टक्के गुण मिळवून यश मिळविले. वैद्यकीय क्षेत्रात करिअर करण्याचे तिचे ध्येय असून, नीट परीक्षेत पहिल्याच प्रयत्नात तिने ६०० पेक्षा अधिक गुण मिळविले होते. शिक्षकांच्या मार्गदर्शनामुळे हे यश मिळाल्याचे तीने सांगितले. तिची आई शासकीय शाळेत शिक्षिका तर वडील वकील आहेत. अभ्यासासोबतच तिला नृत्य आणि चित्रकलेची आवड आहे..मानसशास्त्र क्षेत्रात करिअर करण्याची इच्छा : विधी तिवारीभवन्स हायस्कूल, श्रीकृष्णनगर येथील विधी तिवारी हिने सीबीएसई बारावी कला शाखेत ९७.४ टक्के गुण मिळविले असून अभ्यास मनापासून आणि एकाग्रतेने केल्यास यश मिळते, असे तिने सांगितले. परीक्षेपूर्वी दररोज ४ ते ५ तास अभ्यास करत होती. पुढे मानसशास्त्र क्षेत्रात करिअर करण्याची इच्छा आहे. शाळेची हेड गर्ल म्हणून काम करताना नेतृत्वगुण विकसित झाले. गिटार, नृत्य आणि व्हिडिओ एडिटिंगची आवड असल्याचे विधीने सांगितले.