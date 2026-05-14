नागपूर

Nagpur News: सीबीएसई बारावीत अथर्व, विधी, मृण्मयी अव्वल; सेंट पॉलसह, भवन्सची निकालात भरारी

CBSE 12th Results 2026 Announced for Nagpur: नागपूरमधील सीबीएसई बारावी निकाल २०२६ मध्ये अथर्व लाहोटी (वाणिज्य ९८.४%), विधी तिवारी (कला ९७.४%) आणि मृण्मयी मेश्राम (विज्ञान ९७%) शहरात अव्वल राहिले.
Nagpur News

Nagpur News

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या वतीने बुधवारी (ता.१३) जाहीर झालेल्या बारावीच्या निकालात शहरातून भारतीय विद्या भवनच्या सिव्हील लाईन्स शाखेतून वाणिज्य शाखेत अथर्व लाहोटी याने ९८.४ टक्क्यांसह प्रथम क्रमांक पटकावला. तर ह्युमॅनिटीज शाखेतून श्रीकृष्णनगर शाखेतून विधी तिवारी हिने ९७.४ टक्क्यासह तर विज्ञान शाखेतून सेंट पॉल स्कूलच्या मृण्मयी मेश्राम हिने ९७ टक्क्यांसह शहरात प्रथम स्थान पटकाविले.

Loading content, please wait...
Nagpur
vidarbha
Result
CBSE